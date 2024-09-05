156.8萬、比入門便宜16萬！台灣速霸陸「WRX黑化特仕車」開賣

▲台灣速霸陸推出WRX特仕車，配備比入門款有料，還便宜26萬！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

比原先預定的9月7日更早上市，台灣速霸陸Subaru今9月5日宣布WRX黑化特仕車開賣，全新的特仕車比現售車型少了16萬來到156.8萬，並還有專屬的外觀與內裝配備升級！

▲外觀採用黑化處理，並加上尾翼、專屬鋁圈的設計。

台灣速霸陸新車優惠一發接一發，限量推出WRX 潮黑科技版，9月入主即刻享有156.8萬限量收藏價及5年或12萬公里原廠保固，全台限量只有30台！WRX於2023年導入台灣後，一開始提供182.8萬車型，後續降價到172.8萬，在最新的9月促銷來到149.8萬。

WRX 潮黑科技版承繼WRX的優異體質，搭載先進SGP全球模組化底盤，全車外觀採用潮黑消光霧面貼模處理(TPU犀牛皮材質)、潮黑競速式樣3D運動空力鴨尾，賦予WRX 潮黑科技版低調中盡顯內斂與剽悍雙重特質之外，更散發出肅殺來襲的競速跑格氛圍。

▲內裝升級360度環景與電子後視鏡。

動力源自2.4升渦輪引擎，搭配CVT變速箱與SAWD全時四驅系統，能繳出275匹馬力、35.7公斤米扭力。內裝更增加360度環景、電子後視鏡等，讓駕駛享有更便利的安全輔助。並搭載11.6吋多媒體螢幕與EyeSight4.0輔助駕駛功能。

可惜的是，黑化特仕版僅針對WRX房車款，至於WRX Wagon旅行車無緣享有，不過WRX Wagon 9月正在進行大促銷，最大優惠23萬來到155.8萬。