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「MG全新固態電池」明年推出！全新S5休旅第3款電動車今年打頭陣

▲MG明年將推出全新固態電池，續航將有所提升。（圖／翻攝自MG）

▲MG明年將推出全新固態電池，續航將有所提升。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

上汽集團近日在大陸接受訪問時透露，MG正在研發全新固態電池技術，將首搭在MG旗下車款，預計明年第2季上市，而未在8月底成都車展發表的MG S5第3款電動車，則將在今年11月左右登場！

▲MG明年將推出全新固態電池，續航將有所提升。（圖／翻攝自MG）

▲MG將推出的全新固態電池，體積更小、能量密度更高，但今年將上市的S5無緣享用。（圖／翻攝自大陸工信部）

不只TOYOTA要推出固態電池，MG也覬覦這塊市場大餅，日前MG高層最新透露未來發展方向，其中包括驚喜的全新固態電池，固態電池相較現行的電池技術，擁有更穩定、能量密度更高的優勢，雖然目前MG原廠尚未透露細節，不過TOYOTA先前就表示，旗下將推出的固態電池，續航力將有超過1,000公里水準。

▲MG明年將推出全新固態電池，續航將有所提升。（圖／翻攝自MG）

▲MG S5預計今年11月登場。

關於MG車款搭載的全新固態電池，官方同樣不肯透露，但可確定的是，今年將發表的全新S5電動車應是無緣受惠，MG S5是繼MG4之後，品牌第3款重點電動休旅，不只要在大陸上市，目前也在歐洲測試為進軍市場作準備。

MG S5 EV電動休旅尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm，尺碼空間比台灣剛上市的MG4略大，動力預計與MG4相當，採磷酸鐵鋰電池，會有單馬達後驅版本。

目前在台灣市場規劃上，台灣MG深陷零件自製率衝擊，MG4被迫停止販售，而HS、ZS也變成限量接單，明年台灣想要看到第4款MG新車登台，機會算是相當渺茫。

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關鍵字：MGHSHector休旅車跨界HSMG 7MG4 EV電動車S5

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