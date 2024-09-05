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特斯拉將推新「6人座電動休旅」！原廠最新回應曝光　新Model Y再等等

▲大陸特斯拉傳將生產6人座Model Y，當地原廠回應駁斥。（圖／翻攝自X@Klp168）

▲大陸特斯拉傳將生產6人座Model Y，當地原廠回應駁斥。（預想圖／翻攝自Reddit）

記者徐煜展／綜合報導

正在暖身籌備中的改款特斯拉Model Y話題不斷，日前海外才傳出改款新Model Y將有驚喜的3排7人座，而大陸當地也流出會有6人座版本，並在上海超級工廠作量產準備，但卻遭大陸特斯拉原廠駁斥回應消息不實！

▲大陸特斯拉傳將生產6人座Model Y，當地原廠回應駁斥。（圖／翻攝自X@Klp168）

▲新Model Y外觀、內裝將跟進Model 3。（圖／翻攝自X@Klp168）

改款特斯拉Model Y正在醞釀中，海外已經有不少間諜照陸續曝光，新車改款動向除了將比照新Model 3辦理，海外另有消息指出，Model Y將趁著改款之際，推出驚喜的3排7人座版本。

隨著國外Model Y 7人座消息流出，大陸甚至有將推出6人座傳言，並會在上海超級工廠生產，不過關於大陸6人座的Model Y已經被當地原廠駁斥消息不實，但並未對海外其他市場消息的7人座Model Y作太多回應，讓人對7人座Model Y有更多的遐想空間。

▲大陸特斯拉傳將生產6人座Model Y，當地原廠回應駁斥。（圖／翻攝自X@Klp168）

▲改款特斯拉Model Y有望採用加大的全新電池組。（圖／翻攝自X@Tesla Newswire）

改款特斯拉Model Y預計明年登場，新車除了可能有7人座版本外，改款新Model Y將藏有更多驚喜，將採用最新95kWh電池適用在長續航版本，續航力將提升至破800公里表現，比起現行在售的75kWh電池688公里續航力進步不少。

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