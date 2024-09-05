新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

▲三菱新一代Pajero Sport首度現身被捕獲！（圖／翻攝自《Motor.es》）

記者徐煜展／綜合報導

海外三菱接下來可是有不少重點新車將陸續問世，除了日本今年秋季的Outlander，近來在歐洲更捕獲到經典的Pajero Sport休旅，這可是時隔10年之久的大改款，從測試車來看，新一代Pajero Sport外觀改頭換面帶來比Outlander更威風的全新視覺感！

▲新一代Pajero Sport將取自Triton平台，擁有不俗的四驅越野能力。

新一代Triton問世後，為接下來的大改款Pajero Sport埋下伏筆，新一代Pajero Sport平台預計來自Triton相同技術，並擁有寬敞的7人座空間與四驅越野能力作為賣點。

從測試車來看，新Pajero Sport外觀設計與Outlander不同，採用更有辨識度的階梯造型水箱護罩結合LED分離式頭燈組，並賦予充滿力量感的肌理線條，加上特別拉高的離地高度，讓新Pajero Sport展現更強的氣勢。

▲新一代Pajero Sport將搭載2.4升柴油，而家族更經典的Pajero也有望復活回歸。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

新一代Pajero Sport預計採用家族的2.4升柴油渦輪，並導入與Triton相近的座艙，結合10吋多媒體螢幕與7吋數位儀錶，國外除了將帶來新一代Pajero Sport外，過去三菱家族招牌的Pajero也傳出將有復活計劃，Pajero可是三菱家族的精神指標，無奈後續並無改款計劃，台灣因此在2020年下架停售。