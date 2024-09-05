「TOYOTA人氣休旅Raize」撞測僅拿1顆星低評價！關鍵原因曝光了

▲TOYOTA Raize參加拉丁Latin NCAP滑鐵盧，竟獲得1顆星低分評價。（圖／翻攝自Latin NCAP）

記者徐煜展／綜合報導

在日本、東南亞人氣超高的TOYOTA Raize小休旅，過去還一度傳言將進軍台灣市場，近來這輛Raize小休旅參加拉丁Latin NCAP撞擊測試，由於安全配備不足缺乏對乘客完善的保護，讓TOYOTA Raize僅拿到1顆星低分評價！

▲由於Latin NCAP的TOYOTA Raize為簡配入門款，因此對車內乘客保護力不足。

TOYOTA Raize在日本相當熱銷，以DNGA平台打造還另有Daihatsu Rocky雙生車，雖然TOYOTA Raize在東南亞ASEAN NCAP有著5顆星的滿星評價，但卻在Latin NCAP僅獲得1顆星成績，最大差異在於兩地販售的TOYOTA Raize安全配備截然不同。

參加Latin NCAP的TOYOTA Raize僅搭載2具安全氣囊，並無任何安全輔助駕駛科技，在成人保護撞測中，僅拿到23.31%成績，兒童保護表現也不理想，僅有10.65%低分，尤其在側面撞擊測試因缺少側面安全氣簾，更是直接衝擊到車內假人，車輛明顯對於乘客、假人保護力明顯不足。

TOYOTA Raize Latin NCAP出爐引起一片嘩然，更讓Latin NCAP 秘書長 Alejandro Furas不滿表示，明明TOYOTA Raize能獲得更高成績，卻在當地販售安全簡配入門款，呼籲豐田應對其他地區車款應有更多重視。