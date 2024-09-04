248萬起！「Discovery英倫豪華休旅」35周年紀念版限量升級上市

▲慶祝Discovery問世35周年，JLR台灣捷豹路虎也推出Discovey、Discovery Sport 35周年紀念版，限量35台。（圖／翻攝自JLR）



記者林鼎智／綜合報導

慶祝Discovery問世35周年，JLR台灣捷豹路虎今（4）日推出25年式Discovery Dynamic SE、Discovery Sport P250 Dynamic SE 35周年紀念版，具有獨特的XXXV專屬徽飾、3款專屬車色（瓦雷澤藍、聖托里尼黑與富士山白）與升級配備，限量35台，售價分別為357萬、248萬元。

2025年式Discovery 35周年紀念版

Discovery Dynamic SE 35周年紀念版：357萬

Discovery Sport P250 Dynamic SE 35周年紀念版：248萬

全尺寸7人座休旅Discovery 35周年紀念版是以D250 Dynamic SE車型為基礎，搭載3.0升直6柴油引擎，具有21吋深灰色鑽石輪圈、並升級Meridian 3D音響、抬頭顯示器與Click and Go擴充配件基座，售價為357萬起。

▲Discovery全尺寸7人座休旅35周年紀念版升級抬頭顯示器、Click and Go擴充配件基座。

而Discovery Sport 35周年紀念版則以P250 Dynamic SE汽油車型為基礎，搭載2.0升4缸渦輪引擎，具有19吋輪圈並升級第3排座椅套件、全頂玻璃天窗、進階車室負離子系統、紫外線隔絕擋風玻璃、可調式車室氛圍燈，鈦合金網紋飾板等，售價248萬起。

▲Discovery Sport 35周年紀念版簡易規配。



▲Discovery 35周年紀念版簡易規配。