麥可喬丹開過的「賓士SLR跑車」拍賣！全球150輛、低里程2.5萬km內

▲麥可喬丹開過的賓士SLR 722跑車近日出現在邁阿密二手車商中拍賣，該車全球限量只有150台 。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

「籃球大帝」Michael Jordan麥可喬丹擁有不少豪車，最近邁阿密二手車商就拍賣一輛賓士（Mercedes-Benz）SLR 722稀有跑車，前車主正是喬丹，該車僅行駛24,301公里，拍賣價649,995 美元，折合新台幣約2089.2萬。

堪稱NBA史上最偉大球員的喬丹，身家淨資產就高達32億美元（折合新台幣約1028.6億），該車更是稀少的SLR 722特仕版，是賓士為了慶祝Stirling Moss和Denis Jenkinson在1955年Mille Miglia賽事，以該賽車的號碼紀念，不僅動力比一般SLR McLaren更強、外觀也有些不同。

▲賓士SLR McLaren僅2,100輛，這款特仕版更僅有150輛，並且馬力還更大，搭載5.4升V8渦輪引擎，具有641匹馬力。



賓士於2003-2010年間僅生產2,100輛SLR McLaren，而拍買中的722特仕版更稀少，僅有150輛，動力同樣搭載5.4升V8渦輪引擎，最大馬力達641匹／83.6公斤米扭力，比一般版的617匹馬力／79.5公斤米扭力還大，並可在3.6秒完成靜止加速破百。

這輛喬丹開過的SLR 722採金屬灰車色、配備19吋輪圈、強化煞車系統與新款碳纖維下擾流，車內則採黑色絨毛、Alcantara麂皮與紅色安全帶，並具有碳纖維內飾版，可惜目前並不清楚喬丹持有這款跑車多久。

▲喬丹開過的SLR 722僅跑24,301公里，拍賣價649,995 美元，折合新台幣約2089.2萬。