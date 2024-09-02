預售79.9萬起！台灣「新年式KIA Stonic」油電潮旅配備升級不漲價

▲2025年式KIA Stonic預售，新年式升級FCA路口偵測功能、Supervision多彩科技儀表板、全中文化介面與迎賓後視鏡，升級不漲價，預售79.9萬起 。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞今（2）日展開2025年式Stonic預售，新年式Stonic針對FCA防撞輔助系統新增路口偵測功能、並升級Supervision多彩科技儀表板、全中文化介面與迎賓後視鏡，預售價79.9萬起，升級不漲價。

2025年式KIA Stonic預售價

1.0T智慧油電時尚版：79.9萬

1.0T智慧油電驚艷版：85.9萬

1.0T智慧油電GT-Line：88.9萬

▲Stonic採1.0升3缸渦輪引擎+48V輕油電系統，具有100匹馬力／20.4公斤米扭力輸出。

新Stonic皆搭載1.0升3缸汽油渦輪引擎+48V MHEV輕油電系統、7速雙離合自手排變速箱，具有100匹馬力／20.4公斤米扭力，並提供Eco節能、Sport運動、Normal 3種駕駛模式選擇。

新年式Stonic也新增Supervision多彩科技儀表板，具有高解析度的介面，另外全車也採中文化顯示，外觀則有虎鼻水箱護罩、Tiger Eyeline造型頭燈、車頂行李架等，新年式Stonic還新增迎賓後視鏡、具有上鎖自動收折功能。

▲新年式Stonic皆採中文化介面，並升級FCA中的對向來車偵測功能、多彩科技儀表板、全中文化介面與迎賓後視鏡。



車內則標配8吋中控螢幕、恆溫空調，具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能，驚豔版以上還具有雙前座加熱座椅、方向盤加熱功能，全車系也標配Level 2等級的Drive WiSE駕駛輔助系統，並在FCA前方主動防撞系統中新增路口對向來車偵測，提供更完整的行車防護。

全新2025年式KIA Stonic預售價79.9萬起，KIA再推出「潮旅預享」方案，預售可享Smith Bella隔熱紙、原廠行車記錄器、5年不限里程保固等，總價值達20,000元。

2025 KIA Stonic簡易規配表