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台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

▲n7

▲納智捷n7連續4個月掛牌破千，7月份再奪台灣電動車銷售冠軍。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣7月新車銷售戰報出爐！7月一共掛牌45,678台，較去年同期成長7.8％，其中納智捷n7成為電動車冠軍，連續4個月破千輛；特斯拉Model Y則在7月交出413輛、Model 3煥新版也有215台零星交車，至於甫上市的MG4電動車則是257輛。

▲7月新車戰報。（圖／記者林鼎智製表）

▲台灣7月新車銷售排行Top10。（圖／記者林鼎智製表）

在和泰促銷方案主打、且趕在民俗月收關前，TOYOTA神車Corolla Cross更一舉掛牌4,393輛狠甩其他對手，RAV4以2,121輛居次，而豪華車方面，Lexus NX更在7月衝上第3，以1,554輛領先賓士GLC。

▲Lexus NX大改款（圖／記者林鼎智攝）

▲Lexus NX衝上第3，以1,554輛領先同樣進榜的賓士GLC（925輛）。

國產休旅方面，台灣本田在推出夜行空力套件、7月又祭出PS5等購車優惠下，Honda CR-V以1,364輛表現最好，同級對手進榜的還有MG HS（744輛）。至於電動車部分，納智捷n7也成為7月唯一進榜的電動車，官方也宣告n7尊榮會員突破3萬名。

商用車方面，TOYOTA Townace繳出2,211輛奪冠，中華「商車三雄」Veryca、Delica、Zinger則分別繳出1,144輛、843輛、713輛成績。

▲Honda 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CR-V在7月推出夜行特仕版、配備升級等誘因下成為國產休旅冠軍。（圖／翻攝自Honda）

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