BMW「新M5旅行車」確認8／15亮相！採V8性能油電、具717匹馬力

▲BMW確認M5旅行車將在8／15於圓石灘車展首演。（圖／翻攝自Instagram／franciscusvanmeel）

記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠確認「全新M5 Touring」性能旅行車（原廠代號G99）將在8／15圓石灘車展亮相！新車預計在今年11月上線生產，預計最快明年初就會首批交付。

儘管原廠尚未公布，但預料新M5 Touring將與房車版本同樣採高性能PHEV插電式油電動力，以4.4升V8雙渦輪引擎搭配電動馬達、14.8kWh鋰電池與8速M Steptronic變速箱組成，具有717匹／102公斤米扭力、純電續航40公里表現。

▲新M5旅行車將與房車版同樣採4.4升V8 PHEV插電式油電動力，具有綜效717匹／102公斤米扭力輸出。（圖／翻攝自BMW）



不過，考量到M5房車已重達2,445公斤，新M5旅行車還會更重，其他像是前20吋、後21吋M輪圈、M主動式懸吊系統、整合式主動轉向系統也會一併搭載，可具有後軸轉向1.5°的表現。車內也會採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕、M運動方向盤、M多功能座椅等。

在新一代M5房車售價自119,500美元起（折合新台幣約391.3萬）的情況下，M5旅行車勢必還會更貴一點。

▲考量到M5房車已重達2,445公斤，新M5旅行車勢必會再更重、售價也更高一些。（圖／翻攝自Instagram／franciscusvanmeel）