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限量130台！Pagani「新V12敞篷超跑」亮相　折合新台幣1.09億

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Pagani推出敞篷版Utopia Roadster超跑，車重同樣為1,280公斤，全車採碳纖維材質，限量130台。（圖／翻攝自Pagani，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

帕加尼（Pagani）在2022年推出新世代V12超跑Utopia後，近日也推出Utopia Roadster敞篷版本，不僅限量生產130台，車重還跟Coupe版本一樣輕，全車僅重1,280公斤，預計售價為310萬歐元，折合新台幣約1.09億元。

不同於一般敞篷車型比Coupe還重，新Utopia Roadster與Coupe版本同樣為1,280公斤，主要是怕加尼在開發時是以兩種車型同步開發，具有相同的碳纖維單體式底盤與動力系統。

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Utopia Roadster可將軟體敞篷收納進車內，並同樣有蝴蝶式車門，可同樣選配運動套件。

Utopia Roadster的軟頂敞篷可收納進後座的空間（Coupe可拆卸硬頂無法收納），車主還能獲得一具真皮手提箱，可放置在V12引擎旁的碳纖維製物空間內。外觀上Utopia Roadster也保留了蝴蝶式車門，並換上新款鑰匙、腳踏墊，原廠也提供許多選配項目，包括運動套件、碳纖維擾流尾翼等。

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Utopia Roadster也設有一碳纖維製物空間，並附贈車主一具真皮手提包。

動力上，Utopia Roadster同樣搭載源自賓士AMG的6.0升V12雙渦輪引擎，具有852匹／112.2公斤米扭力，變速箱採7速Xtrac序列式變速箱，提供自排、手排選擇，並具有電子限滑差速器，採後輪驅動。

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Pagani Utopia Roadster。（圖／翻攝自Pagani）

▲Utopia Roadster搭載源自賓士AMG的6.0升V12雙渦輪引擎，具有852匹／112.2公斤米扭力，售價自310萬歐元起，折合新台幣約1.09億元。

Utopia Roadster也配備主動式懸吊系統，並具有Pirelli Cyber Tyre創新感測系統，該技術可與倍耐力的P Zero Corsa、Winter冬季胎、P Zero Trofeo RS等性能胎款相容，將車輛動態資訊從輪胎即時傳送給車輛循跡系統。

Pagani新Utopia Roadster將在8月的蒙特利汽車周亮相，全球限量130台，售價自310萬歐元起，折合新台幣約1.09億元。

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