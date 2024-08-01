台灣瑪莎拉蒂限時加配備！「Grecale電動跑旅」升級Sonus頂級音響

▲台灣瑪莎拉蒂針對Grecale Folgore電動跑旅限時升級Sonus頂級音響系統。（圖／翻攝自Maserati）



記者林鼎智／綜合報導

瑪莎拉蒂（Maserati）品牌首款電動跑旅Grecale Folgore繼6月在台上市後，總代理台灣蒙地拿也向義大利原廠爭取，即日起至9／30止，Grecale Folgore限時升級配備Sonus Faber頂級音響系統（共21支揚聲器），提供車主原音重現的視聽饗宴。

瑪莎拉蒂Grecale Folgore電動跑旅售價：499萬起

▲繼6月份發表後，瑪莎拉蒂總代理台灣蒙地拿也針對Grecale Folgore電動休旅限時升級Sonus Faber頂級音響系統。

瑪莎拉蒂Grecale Folgore外觀透過古銅色車型銘牌、黑化窗框飾條、車側散熱鰭孔、專屬輪圈及水箱護罩與一般汽油車型區別，內裝也採再生纖維、尼龍材質兼顧永續性。

▲Grecale Folgore電動跑旅在外觀上透過古銅色車型銘牌、黑化窗框飾條、車側散熱鰭孔、專屬輪圈與燃油車型區別。



瑪莎拉蒂Grecale車系配備Sonus Faber Premium Sound（14支揚聲器）與High Premium Sound（21支揚聲器）2款音響系統；即日起至9月30日止，High Premium Souond頂級音響系統將限時限定標配於Grecale Folgore車款，提供三叉戟品牌車主與Grecale Trofeo同等級、且深具力量的沉浸聆聽饗宴。

▲此次Grecale Folgore也限時升級標配Sonus Faber High Premium Sound（21支揚聲器）音響系統，售價維持499萬起不變。



Grecale Folgore的到來也使Grecale車系涵蓋燃油、輕油電、電動等豐富動力，其採用400V電能架構、雙馬達全驅與105kWh電池容量，具有542匹／81.6公斤米扭力，提供4種駕駛模式（Max Range、GT、Sport、Off-road），續航自426公里起。