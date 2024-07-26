重機展／台灣山葉「自排版MT-09」重機亮相　YZF-M1賽車降臨現場

▲Yamaha台灣山葉在重機展導入MT-09 Y-AMT，新車捨去離合器、換檔踏板，透過Y-AMT變速箱實現快速換檔。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台北報導

2024國際重機展今（26）日開跑，Yamaha台灣山葉不只帶來Fabio Quartararo的MotoGP戰駒YZF-M1，更在活動中發表「MT-09 Y-AMT」，透過Y-AMT變速箱技術，捨去左手離合器拉桿、左腳換檔踏桿，透過換檔撥片就能實現快速換檔。

▲原廠表示Y-AMT變速機構僅重2.8公斤，可切換手動、全自動模式，後者包括「D」或「D+」模式，「D+」 模式為運動化的換檔邏輯。



展場亮點就是與海外幾近同步發表的「MT-09 Y-AMT」，除了升級搭載Keyless免鑰匙系統外，Y-AMT變速箱透過2組馬達控制單元進行換檔、離合器操作，重量僅2.8公斤，並可隨時切換手動或全自動模式，提供更輕鬆的騎乘體驗。

此次MT-09 Y-AMT也提供3款車色，分別為「Midnight Cyan 午夜灰」、「Tech Black 疾勁黑」與「Icon Blue 標誌藍」 ，售價尚未公布，將在近期展開預售。

▲MT-09 Y-AMT只要夠過左把手的換檔撥桿進行操作，在測試下彎速更快、車身擺盪更小。



此次台灣山葉旗下各式檔車、速克達產品盡出，包括新款MT-09、國產化輕檔車MT-15、Tenere 700跨界冒險重機、以及R3／R7 GYTR樣式改裝配件車等，同時還帶來2款電動概念機車，分別是電動越野摩托車TY-E 2.1與E-FV迷你電動車，其他速克達車款也一併展演，想試跨、買車享展場優惠的車迷們把握機會。

YZF -M1：



TY-E 2.1電動越野摩托車（左圖）、E-FV迷你電動車（右圖）：



R15V4、GYTR車款、一般版MT-09、Tenere 700

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)

7 月 26 日星期五 11:00-18:00

7 月 27 日星期六 10:00-18:00

7 月 28 日星期日 10:00-17:30

展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)

售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元

1. 現場實體購票

2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）

3. 全家 FamiPort 售票系統