ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

重機展／台灣山葉「自排版MT-09」重機亮相　YZF-M1賽車降臨現場

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲Yamaha台灣山葉在重機展導入MT-09 Y-AMT，新車捨去離合器、換檔踏板，透過Y-AMT變速箱實現快速換檔。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

2024國際重機展今（26）日開跑，Yamaha台灣山葉不只帶來Fabio Quartararo的MotoGP戰駒YZF-M1，更在活動中發表「MT-09 Y-AMT」，透過Y-AMT變速箱技術，捨去左手離合器拉桿、左腳換檔踏桿，透過換檔撥片就能實現快速換檔。

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲原廠表示Y-AMT變速機構僅重2.8公斤，可切換手動、全自動模式，後者包括「D」或「D+」模式，「D+」 模式為運動化的換檔邏輯。

展場亮點就是與海外幾近同步發表的「MT-09 Y-AMT」，除了升級搭載Keyless免鑰匙系統外，Y-AMT變速箱透過2組馬達控制單元進行換檔、離合器操作，重量僅2.8公斤，並可隨時切換手動或全自動模式，提供更輕鬆的騎乘體驗。

此次MT-09 Y-AMT也提供3款車色，分別為「Midnight Cyan 午夜灰」、「Tech Black 疾勁黑」與「Icon Blue 標誌藍」 ，售價尚未公布，將在近期展開預售。

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲MT-09 Y-AMT只要夠過左把手的換檔撥桿進行操作，在測試下彎速更快、車身擺盪更小。

此次台灣山葉旗下各式檔車、速克達產品盡出，包括新款MT-09、國產化輕檔車MT-15、Tenere 700跨界冒險重機、以及R3／R7 GYTR樣式改裝配件車等，同時還帶來2款電動概念機車，分別是電動越野摩托車TY-E 2.1與E-FV迷你電動車，其他速克達車款也一併展演，想試跨、買車享展場優惠的車迷們把握機會。

YZF -M1：

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

TY-E 2.1電動越野摩托車（左圖）、E-FV迷你電動車（右圖）：

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

R15V4、GYTR車款、一般版MT-09、Tenere 700

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

2024國際重型機車展展出資訊
展出時間：7/26(五)-7/28(六)
7 月 26 日星期五 11:00-18:00
7 月 27 日星期六 10:00-18:00
7 月 28 日星期日 10:00-17:30
展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)
售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元
1. 現場實體購票
2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）
3. 全家 FamiPort 售票系統

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：汽車機車重機展YamahaMT-09 Y-AMT山葉台灣山葉QuartararoM1臘肉R7TY-E 2.1E-FVR7GYTR

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

最新文章

重機展／SYM三陽展期優惠　2024-07-26

重機展／杜卡迪最強單缸滑胎車抵台2024-07-26

重機展台灣山葉MT-09 Y-AMT亮相2024-07-26

重機展／Honda電子離合器車款首演2024-07-26

重機展／光陽新跨界黃牌大羊曝光2024-07-26

奇瑞「新中型休旅」現身2024-07-26

重機展／歷年最大22車廠南港集結2024-07-26

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

愛快羅密歐高性能房車休旅車登陸2024-07-26

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線2024-07-25

熱門文章

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

「LEXUS兩款全新休旅」將量產2024-07-25

愛快羅密歐高性能房車休旅車登陸2024-07-26

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見2024-07-25

重機展／光陽新跨界黃牌大羊曝光2024-07-26

「TOYOTA雙生新休旅」化身小RAV42024-07-25

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線2024-07-25

奇瑞「新中型休旅」現身2024-07-26

2024國際重機展7／26南港開跑2024-07-25

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

相關新聞

重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

日系車企在中國銷量下滑　本田汽車關停2家工廠

日系車企在中國銷量下滑　本田汽車關停2家工廠

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

屏東男返家途中「電瓶沒電」刁車　內埔暖警主動協助

屏東男返家途中「電瓶沒電」刁車　內埔暖警主動協助

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷你小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷你小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

奇瑞「新中型休旅」現身！1.6升、2.0升渦輪雙動力　預計今年上市

奇瑞「新中型休旅」現身！1.6升、2.0升渦輪雙動力　預計今年上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366