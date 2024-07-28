ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Isuzu「Forward大卡車」搭全新動力！康明斯6.7升直6柴油引擎開賣

圖文／7Car 小七車觀點

日本 Isuzu 日前宣布 Forward (日本以外地區名為 F 系列) 6x4 中型卡車系列提供全新 6.7 升直列六缸柴油引擎，包括總車輛重量 (GVW) 達 15 噸、16噸、20噸、22 噸等車型，目前已在日本當地上市，主要販售的 2DG-FVZ26U4 建議售價為 14,363,000 日圓起，年度販售目標為 16,000 台。

Isuzu Forward 車型提供搭載 Cummins 最新 DB6A 直六引擎

全新搭載的動力單元為 Isuzu 與 Cummins 共同研發的 DB6A 直列六缸渦輪增壓柴油引擎，排氣量達 6,690c.c. (6.7L)，最大輸出為 220kW (300PS)，峰值扭力為 1,081Nm (110kgm)，搭配上 Smoother-Fx 九速自手排變速箱。此外，車系底盤框架也進行了全面重新設計，透過改變軸距，優化了前後軸的重量平衡，實現了高負載能力。

Isuzu Forward 車型提供搭載 Cummins 最新 DB6A 直六引擎

臺灣市場方面，Isuzu 品牌由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2023 年 Isuzu 在日系商用車品牌市占率為 26.3%；全市場市佔率為 25.1%，比起 2022 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北土城、桃園蘆竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。

Isuzu Forward 車型提供搭載 Cummins 最新 DB6A 直六引擎

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：IsuzuForwardF系列康明斯Cummins大貨車貨車卡車汽車新車柴油引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

最新文章

Isuzu「Forward大卡車」搭全新動力2024-07-28

66.6萬川崎跑車重機展原地轉倒2024-07-27

奇瑞「全新6人座休旅」開賣2024-07-27

新一代TOYOTA RAV4原廠鬆口開發規劃2024-07-27

【周焦點】Nissan休旅上市　光陽、山葉新車亮相2024-07-27

TOYOTA北美唯一5代油電系統產地2024-07-27

Lucid Air電動車新年式開賣2024-07-27

BMW公開「新世代M5性能套件」2024-07-27

川崎「忍者H2氫燃料重機」展演2024-07-26

三菱「全球戰略皮卡」推特仕版2024-07-26

熱門文章

66.6萬川崎跑車重機展原地轉倒2024-07-27

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

Isuzu「Forward大卡車」搭全新動力2024-07-28

三菱「全球戰略皮卡」推特仕版2024-07-26

新一代TOYOTA RAV4原廠鬆口開發規劃2024-07-27

重機展／SYM三陽展期優惠　2024-07-26

奇瑞「全新6人座休旅」開賣2024-07-27

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見2024-07-25

TOYOTA北美唯一5代油電系統產地2024-07-27

【周焦點】Nissan休旅上市　光陽、山葉新車亮相2024-07-27

相關新聞

長沙驚傳汽車衝撞人群！已造成8死5傷

長沙驚傳汽車衝撞人群！已造成8死5傷

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

國道彰化段客運路肩接駁被撞　肇事駕駛精神不濟...開到台南才發現

國道彰化段客運路肩接駁被撞　肇事駕駛精神不濟...開到台南才發現

TOYOTA北美「唯一第5代油電系統生產基地」！西維吉尼亞開始投產

TOYOTA北美「唯一第5代油電系統生產基地」！西維吉尼亞開始投產

折合新台幣227.7萬起！Lucid Air電動車新年式開賣　1度電可跑8KM

折合新台幣227.7萬起！Lucid Air電動車新年式開賣　1度電可跑8KM

讀者迴響

熱門文章

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

Isuzu「Forward大卡車」搭全新動力！康明斯6.7升直6柴油引擎開賣

Isuzu「Forward大卡車」搭全新動力！康明斯6.7升直6柴油引擎開賣

三菱「全球戰略皮卡」推特仕版！採後驅自排設定、折新台幣86萬起

三菱「全球戰略皮卡」推特仕版！採後驅自排設定、折新台幣86萬起

「新一代TOYOTA RAV4」原廠鬆口開發規劃！新平台搭上省油新油電

「新一代TOYOTA RAV4」原廠鬆口開發規劃！新平台搭上省油新油電

重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366