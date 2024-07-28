Isuzu「Forward大卡車」搭全新動力！康明斯6.7升直6柴油引擎開賣

圖文／7Car 小七車觀點

日本 Isuzu 日前宣布 Forward (日本以外地區名為 F 系列) 6x4 中型卡車系列提供全新 6.7 升直列六缸柴油引擎，包括總車輛重量 (GVW) 達 15 噸、16噸、20噸、22 噸等車型，目前已在日本當地上市，主要販售的 2DG-FVZ26U4 建議售價為 14,363,000 日圓起，年度販售目標為 16,000 台。

全新搭載的動力單元為 Isuzu 與 Cummins 共同研發的 DB6A 直列六缸渦輪增壓柴油引擎，排氣量達 6,690c.c. (6.7L)，最大輸出為 220kW (300PS)，峰值扭力為 1,081Nm (110kgm)，搭配上 Smoother-Fx 九速自手排變速箱。此外，車系底盤框架也進行了全面重新設計，透過改變軸距，優化了前後軸的重量平衡，實現了高負載能力。

臺灣市場方面，Isuzu 品牌由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2023 年 Isuzu 在日系商用車品牌市占率為 26.3%；全市場市佔率為 25.1%，比起 2022 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北土城、桃園蘆竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。