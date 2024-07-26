ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

▲重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda台灣本田首度向車迷展出E-Clutch實車，並宣布650R雙機種小改款8月開始交車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda台灣本田在今年的國際重型機車展上，首度向車迷展出了搭載E-Clutch電子離合器的CBR650R與CB650R，同時也預告了小改款的650R雙機種將在8月開始交車；另外Honda也帶來了旗下全機種，並依照不同的車型風格規劃了5大展區，讓車迷能近距離一次欣賞並試坐所有車款。

▲重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付。（圖／記者張慶輝攝）

▲CBR650R搭載E-Clutch後，能讓騎士更加專注在賽道騎乘上，大大減少進退檔時的操作負擔。

台灣本田在今年初的新春活動上，首次向媒體展出了搭載E-Clutch電子離合器的小改款CBR650R與CB650R，不過在此之後就沒有了這兩部車的消息，直到這次重機展才首度展示在車迷面前，同時台灣本田也預告小改款650R雙機種將在8月開始交付，相信會在紅牌級距中再次掀起浪潮。

▲重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付。（圖／記者張慶輝攝）

▲E-Clutch也能以傳統方式操作離合器，而且沒有複雜的切換步驟，直接拉動左手拉桿即可。

CBR650R與CB650R是首波獲得E-Clutch技術的機種，在此功能的協助下，得以實現從起步、行駛到停車等過程都完全不需要操作離合器，不只新手可以輕鬆駕馭，對老手來說也能以一般方式操作離合器而無須改變習慣，兼具樂趣和省力。

▲重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda重機全車系都在南港展出，而且還有展場限定購車優或與試乘抽獎活動。

除了展台主秀的650雙機種外，Honda今年也同樣準備了旗下全機種於現場展出，並規劃了Cruiser、Street、Sports、Adventure與Urban等5大主題，另外針對不同車款也推出了展場限定優惠，包括贈送Insta360相機、全額貸72期零利率低月付、高額人身部品配件金、以及試乘全車系就有機會抽CRF300 RALLY新車1台，詳情可至Honda展區洽詢。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)
7 月 26 日星期五 11:00-18:00
7 月 27 日星期六 10:00-18:00
7 月 28 日星期日 10:00-17:30
展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)
售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元
1. 現場實體購票
2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）
3. 全家 FamiPort 售票系統

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：HondaCBR650RCB重機紅牌機車摩托車檔車新車E-Clutch小改款電子離合器價格

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

重機展／SYM三陽展期優惠　2024-07-26

重機展／杜卡迪最強單缸滑胎車抵台2024-07-26

重機展台灣山葉MT-09 Y-AMT亮相2024-07-26

重機展／Honda電子離合器車款首演2024-07-26

重機展／光陽新跨界黃牌大羊曝光2024-07-26

奇瑞「新中型休旅」現身2024-07-26

重機展／歷年最大22車廠南港集結2024-07-26

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

愛快羅密歐高性能房車休旅車登陸2024-07-26

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線2024-07-25

熱門文章

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

「LEXUS兩款全新休旅」將量產2024-07-25

愛快羅密歐高性能房車休旅車登陸2024-07-26

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見2024-07-25

重機展／光陽新跨界黃牌大羊曝光2024-07-26

「TOYOTA雙生新休旅」化身小RAV42024-07-25

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線2024-07-25

奇瑞「新中型休旅」現身2024-07-26

2024國際重機展7／26南港開跑2024-07-25

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

相關新聞

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

高雄奇景！雙載機車「車身全淹水裡」神騎15秒　網驚呼：快拜　

高雄奇景！雙載機車「車身全淹水裡」神騎15秒　網驚呼：快拜　

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷你小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷你小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

奇瑞「新中型休旅」現身！1.6升、2.0升渦輪雙動力　預計今年上市

奇瑞「新中型休旅」現身！1.6升、2.0升渦輪雙動力　預計今年上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366