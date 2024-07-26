重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

▲Honda台灣本田首度向車迷展出E-Clutch實車，並宣布650R雙機種小改款8月開始交車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda台灣本田在今年的國際重型機車展上，首度向車迷展出了搭載E-Clutch電子離合器的CBR650R與CB650R，同時也預告了小改款的650R雙機種將在8月開始交車；另外Honda也帶來了旗下全機種，並依照不同的車型風格規劃了5大展區，讓車迷能近距離一次欣賞並試坐所有車款。

▲CBR650R搭載E-Clutch後，能讓騎士更加專注在賽道騎乘上，大大減少進退檔時的操作負擔。

台灣本田在今年初的新春活動上，首次向媒體展出了搭載E-Clutch電子離合器的小改款CBR650R與CB650R，不過在此之後就沒有了這兩部車的消息，直到這次重機展才首度展示在車迷面前，同時台灣本田也預告小改款650R雙機種將在8月開始交付，相信會在紅牌級距中再次掀起浪潮。

▲E-Clutch也能以傳統方式操作離合器，而且沒有複雜的切換步驟，直接拉動左手拉桿即可。

CBR650R與CB650R是首波獲得E-Clutch技術的機種，在此功能的協助下，得以實現從起步、行駛到停車等過程都完全不需要操作離合器，不只新手可以輕鬆駕馭，對老手來說也能以一般方式操作離合器而無須改變習慣，兼具樂趣和省力。

▲Honda重機全車系都在南港展出，而且還有展場限定購車優或與試乘抽獎活動。

除了展台主秀的650雙機種外，Honda今年也同樣準備了旗下全機種於現場展出，並規劃了Cruiser、Street、Sports、Adventure與Urban等5大主題，另外針對不同車款也推出了展場限定優惠，包括贈送Insta360相機、全額貸72期零利率低月付、高額人身部品配件金、以及試乘全車系就有機會抽CRF300 RALLY新車1台，詳情可至Honda展區洽詢。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)

7 月 26 日星期五 11:00-18:00

7 月 27 日星期六 10:00-18:00

7 月 28 日星期日 10:00-17:30

展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)

售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元

1. 現場實體購票

2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）

3. 全家 FamiPort 售票系統