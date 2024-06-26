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德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

▲Continental德國馬牌輪胎在台推出全新MaxContact MC7性能街胎，首波尺寸涵蓋16吋至20吋。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Continental德國馬牌輪胎今（26）日在台發表全新第7代全方位性能街胎「MaxContact MC7」，首波提供涵蓋16吋至20吋等34種規格，品牌強調這次的新品是特別針對亞太區車主量身打造，在任何天候路況下都能帶來優異操控，同時在濕地的抓地力與煞車表現都有所升級，讓日常通勤和熱血駕馭都能同時兼得。

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

▲MaxContact MC7初期提供34種規格選擇，涵蓋多數性能車款。

在原先第6代的產品基礎上，MaxContact MC7又加入「C.T.R.L.」4大科技亮點，包括抓地花紋設計，不只能讓過彎更穩定，也能滿足亞太區車主對視覺效果的要求；噪音抑制系統3.0則能將流經主溝內的聲波分解並轉為低頻，同時帶來更好的排水效率。

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

▲與MC6相比，MC7在濕地煞車和噪音表現都有顯著提升，乾地的操控也較過去有所成長。

至於材質上，MaxContact MC7採用了高剛性強度膠料配方，既能增加輪胎對變形的抵抗力，又能夠保有良好抓地力；最後則是3D雷射花紋，透過內外側不同的排水花紋、以及縱向溝槽中的流量加速器，讓輪胎與路面間的積水能快速排出，強化濕地行駛的穩定性。

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

▲MC7在胎溝與花紋下了不少功夫，以達到降低噪音和加速排水的效果。

MaxContact MC7新品登台的同時，德國馬牌也推出「夏日計畫」優惠活動，只要在7／１至7／31期間，一次購買4條16吋以上馬牌輪胎，就能獲得夏日計畫小馬車1只，若購買4條15吋以下馬牌輪胎、或4條將軍輪胎，就能獲得拼色野餐袋1只；另外只要註冊TCP APP會員，並掃描登錄輪胎條碼，還能享有7年業界最常品質保障，以及1年全輪胎道損補助

▲德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造。（圖／記者張慶輝攝）

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