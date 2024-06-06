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市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲DTAT正式將FUSO eCanter導入台灣市場，提供2種噸數、4種軸距選擇。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

台灣戴姆勒亞洲商車（簡稱DTAT）今（6）日正式在台發表全新FUSO eCanter電動輕型貨卡，作為市場上的「唯一選擇」，DTAT提供了5噸3種軸距、8.55噸單一車型等多樣化選擇，並且從一站式租賃服務、保養維修、充電服務等方面，為所有行業的客戶提供完整解決方案，協助客戶順暢轉型使用零碳排且寧靜的環保運具。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲相較於柴油車型，eCanter使用10年25萬公里後可省下60%保養支出與48%能源成本。

儘管沒有給出各車型的詳細價格，不過DTAT特別強調與柴油車款相比，使用eCanter可以省下60%的保養支出，能源成本也減少48%，而且在全車3年10萬公里保固以外，還提供高壓電池8年20萬公里保固，並有3種延長保固套組可供加購，更重要的是，在國際社會對ESG日漸重視之下，已經有許多跨國企業有意導入eCanter，DTAT也會努力向原廠爭取更多配額。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲eCanter有著房車化的內裝與配備，像是大尺寸全彩數位儀表、電子手煞車、免鑰匙系統都是過去少見。

eCanter的車頭造型延續品牌可靠形象，車頭有著醒目的「FUSO」字樣腰帶，搭配別具辨識度的LED燈組（內部整合光條式日行燈）；駕駛室內也充滿便利科技，包括10吋全彩數位儀表板、電子手煞車、免鑰匙系統等，並採用德國Isringhausen人體工學駕駛座椅，讓駕駛者可以輕鬆駕馭eCanter。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲全彩數位儀表能顯示豐富車況與行駛資訊，讓駕駛能輕鬆掌握。

首波導入的eCanter，在5噸車型上提供2,500mm、2,800mm與3,400mm等軸距，並搭配S版的電池，8.55噸車型則採3,850mm搭配L版電池的單一配置，馬力則分別為115kW（約156匹）與129kW（約175匹），其中後者的扭力更高達43.8公斤米，兩者極速均可達89km/h，續航力則依使用情境不同，約為70至200公里，電池為具有長壽命與穩定安全特性的LFP磷酸鋰鐵，充電則提供CCS2直流快充與Type2交流慢充。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲為了滿足不同行業的需求，eCanter首波導入5噸與8.55噸，並提供多樣化的軸距選項。

相較於前代車型，全新eCanter有許多突破性的變革，包括高度整合馬達、逆變器、變速箱與後差速器的eAxle電動傳動系統，大大減輕動力系統的重量與體積；同時為了配合不同行業的需求，也提供可選用的ePTO電動動力分導器，今天的發表會中就有低溫運送車、垃圾壓實車的實際應用，如此一來eCanter不只行駛與怠速時寧靜無聲，相關設備運轉時的噪音也大大降低，特別適合市區運輸作業使用。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲有了ePTO電動動力分導器，低溫運輸車輛不再需要依靠引擎怠速才能運作空調設備，減少噪音與排放汙染。

主動安全科技方面，eCanter標配第5代主動煞車輔助，透過攝影機與雷達偵測前方路況，能提醒駕駛並主動煞車，另外LDWS車道偏移警示、AVAS車輛聲響警示、自動頭燈、ESP車身穩定、HSA斜坡起步輔助等一應俱全，還可選用主動側邊防護系統1.0，透過雷達偵測能有效消除右轉時來自側向的風險，記者觀察，在今天交付給客戶的車輛上均有選用，顯示運輸業者對於如何降低此類事故有著極強的需求，與eCanter一同導入的，還有戴姆勒商車集團開發的Truckonnect車隊聯網管理系統，讓企業能輕鬆掌握所有車輛的7大資訊並計算碳足跡。

▲市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%。（圖／記者張慶輝攝）

▲Truckonnct不僅能讓企業在車隊管理工作上更即時高效，還能隨時計算碳足跡。

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

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