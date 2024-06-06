台灣福斯「Golf GTI／R 50周年紀念版」追加配額！售價不變將到港

▲台灣福斯追加Golf GTI／R 50週年紀念版配額，分別再追加100輛、50輛，即將在近日到港。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯汽車在5月推出Golf GTI／Golf R 50週年紀念版後，其中限量50台的GTI紀念版僅僅10天就完售。台灣福斯也決定限量再追加100台配額，售價同樣為145.8萬；而Golf R 50週年紀念版（199.8萬）也同步追加50台，即將在近日到港。

▲Golf GTI 50周年紀念版比一般GTI販售車型便宜，僅僅10天就完售，台灣福斯再追加100台，使總配額來到150輛。



Golf GTI 50週年紀念版（145.8萬）比一般GTI販售車型便宜（175.8萬），並具有Matrix LED矩陣頭燈、高辨識度黑色蜂巢狀下氣壩、GTI 專屬紅色水箱護罩飾條、GTI 專屬 X 型 LED 前霧燈、GTI 專屬外觀空力套件與高性能紅色煞車卡鉗，搭配 18 吋Richmond 輪圈及 GTI 專屬動態輪圈蓋；內裝則具有3幅式真皮方向盤、經典格紋織布／皮質座椅，並且還能以優惠價5萬元升級Oettinger套件（市價超過9萬元）。

而Golf R 50週年紀念版也標配黑化風格套件，包括19吋輪圈、高亮黑後視鏡蓋、燻黑頭燈等，內裝則有專屬Real Carbon碳纖維內飾板、織布／類麂皮皮質運動座椅，此次也追加50台，2款紀念版車型也將在近日到港。

▲Golf R 50周年紀念版則追加50台，售價同樣為199.8萬。