1528萬起！麥拉倫「700匹量產油電敞篷」6／13登台交車　同級最輕

▲McLaren總代理永三汽車將於6／13舉行Artura Spider發表，售價自1,528萬起 。（圖／翻攝自McLaren，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼今年2月公布2025年式接單價後，麥拉倫（McLaren）總代理永三汽車也確定「品牌首款量產油電敞篷」Artura Spider將在6／13登台交車，新車售價自1,528萬起。

作為McLaren首款量產高性能油電敞篷跑車，Artura Spider採電動單片收折式硬頂敞篷設計，結構上採碳纖維複合材質、由8個電動馬達控制，可在11秒內完成開闔，另外還能選配亮面碳纖維套件與電控變色玻璃面板，一鍵阻擋99%陽光。

▲Artura Spider為品牌首款量產油電敞篷，該電動單片收折式硬頂敞篷由8個馬達驅動，可在11秒內完成開闔。



動力與Coupe同樣搭載M630 3.0升 V6雙渦輪汽油引擎＋電動馬達，具有綜效700匹馬力、最大扭力為73.4公斤米輸出，比先前提升19匹馬力，原廠也換上新的引擎支架、優化8速SSG變速箱，使換檔轉速提高25%，並具備電子控制差速器。

▲Artura Spider車僅比Coupe車型重62公斤，來到1,560公斤，動力則採M630 3.0升 V6雙渦輪汽油引擎＋電動馬達，具有綜效700匹馬力、最大扭力為73.4公斤米輸出。



新Artura Spider車僅比Coupe車型重62公斤，來到1,560公斤，也是同級最輕，可在3秒內完成靜止加速破百，極速330km／h，並具有電動行駛33公里續航表現。配備上，Artura Spider採碳纖維陶瓷碟盤、輕量化卡鉗，並在車身新增4個獨立通風系統，強化引擎散熱表現，懸吊部分則採主動阻尼控制系統，原廠也優化調校，提升操控表現。

▲Artura Spider配備採碳纖維陶瓷碟盤、輕量化卡鉗，永三汽車也提供5年無限里程保固、6年電池保固、10年車身防鏽保固與3年服務計畫、5年道路救援服務。