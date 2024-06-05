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最低13100起！中華eMOVING「綠牌電動車」祭出限時199元資費

▲中華eMOVING祭出最低199資費。（圖／翻攝自中華eMOVING）

▲中華eMOVING即日起至6月底止，針對新購EZ1綠牌電動車祭出最低199元資費。（圖／翻攝自中華eMOVING，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

中華eMOVING 6月為精打細算的小資族推出新資費，即日起至6／30止，購買EZ1綠牌電動車，即可選擇「每月199元限時資費」方案，每月提供1,000Ah，讓車主每月可騎乘約1,000公里。中華eMOVING 也將自6／10-6／23進駐全台14家美式賣場，展示EZ1與免駕照、免電池月租的Shine、勁炫125等車款。

中華eMOVING祭出「每月199元的限時資費方案」，6月底前購買EZ1綠牌電動機車的消費者，可以依需求選擇「每月199元的限時資費方案」，每月提供1,000Ah，相當於每月可騎乘約1,000公里，換算每公里僅需花費0.2元，比加油更便宜。

▲中華eMoving勁炫促銷。（圖／翻攝自中華eMoving）

▲6／10-6／23止，中華eMoving將進駐全台14家美式賣場，展示EZ1、Shine、勁炫125等車款。圖為勁炫125。

中華eMOVING EZ1上市以來深受女性車主喜愛，圓潤車身設計時尚可愛！在安全與便利性上也不馬虎，採前後雙碟式煞車，前輪更是同級最大200mm碟盤，搭配輕盈小巧80公斤車重、雙槍後避震、加大加寬座墊以及74cm座高，女性車主也可輕鬆雙腳踩地。另外EZ1也配備省力中柱、後扶手，移車、立車更輕鬆；置物空間方面也有左右前置物盒、USB充電座與21.6公升車廂，輕鬆運用又便利。

中華eMOVING也提供政府最高補助43,800元的補助，另外還可享有3,000元購車金，搭配24期0利率的分期限時優惠專案，最低入手價只要13,100元起。

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關鍵字：汽車機車中華eMOVING資費199限時優惠EZ1Shine勁炫125二輪

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