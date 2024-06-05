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絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 汽車集團旗下法國高階品牌 DS 近日宣布與德國 Welp Group 聯手合作，針對 DS 7 E-TENSE 4x4 300 跨界休旅車型推出 Vauban 裝甲版本，預定在六月份進行認證程序，隨後將展開銷售，建議售價為 165,000 歐元 (約合新臺幣 583 萬元) 起。

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

從 DS 7 Vauban 的外觀來看，難以察覺它是輛經過裝甲防護的車款；原廠表示該車採用了芳香聚醯胺 (Aramids)、高性能聚乙烯 (HPPE) 等材質，可承受  357 Magnum 和 44 Magnum 等武器 50 公分至 5 公尺範圍內 9 毫米子彈的火力，通過 VPAM 4 裝甲級認證，且僅增加 164 公斤的車重。

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

車室則依然保有品牌一貫的時尚高級調性，與一般車型不同之處為獨特的內裝壓花和特殊控制裝置。此外，更提供自動滅火器、閉路空調、警報器或對講機等選配設備。

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

動力方面，採用源自於 E-TENSE 的 Plug-In Hybrid 混合動力系統，最大馬力為 300ps，不過由於額外的車身重量，導致 0~100 km/h 加速從 5.9 秒增加到 6.1 秒。14.2 kWh 電池組在 WLTP 規範當中測得純電里程達 65 公里，使用 7.4 kW 充電器可在兩小時內將電池充滿電。

防彈車款顏值擔當　DS 7 Vauban 正式亮相

說到 Citroën 與子彈的淵源，還不得不提起 1962 年法國總統戴高勒 (Charles de Gaulle) 乘坐 DS 前往機場時，遇到反對派槍手的埋伏，總計發射了約 140 槍，但多虧其液壓懸吊，即便車身中彈多槍甚至還爆了胎，駕駛還能平安無事地將總統送達目的地，自此他便只搭乘 Citroën 通勤，而後續接替的好幾任總統也持續選擇此品牌作為坐駕。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Citroen雪鐵龍DS7Vauban防彈車休旅車汽車新車

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