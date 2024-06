BMW「小改款1系列」釋首支預告！影音、動力升級最快7月亮相

▲BMW釋出1系列首支改款預告,最快在今年7月就會亮相。(圖/翻攝自BMW)



記者林鼎智/綜合報導

BMW原廠釋出新一代1系列改款預告!新1系列很可能是現行款F40(2019年上市)的「大幅度小改款」,原廠甚至也換上新的內部代碼F70,並且預告中的車款很可能就是新款M135i xDrive。

BMW在官方IG上釋出預告短片,影片中展示歷代1系列,並在標題中表示「Ready for the new 1? First we celebrate the last 20 years」,隨後BMW M部門IG也分享該影片,並在分享文中提到「即將推出一款新車(There is a new ONE coming soon)」。

預告片中只能看到新車保有掀背車外型,並換上重新設計的前後保桿、頭燈等。隱約可猜測是M Performance版本的M135i xDrive,同樣具有運動化側裙、4出尾管、大型掀背擾流,至於座艙也可能升級BMW OS 9影音系統,並與X1/X2、MINI Countryman同樣為UKL2前驅平台。

現行款M135i xDrive搭載2.0升4缸渦輪引擎,最大馬力達306匹/45.9公斤米扭力,有望在改款後與X1 M35i同樣來到312匹,預計新一代1系列最快在今年7月就會正式亮相。