賓士「新一代入門7人座休旅」GLB現身！油車、電車都有最快明年見

▲海外捕獲到大改款賓士GLB！最快有望明年問世。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

賓士Mercedes-Benz旗下最入門且實用的3排7人座休旅GLB，即將迎來第2代大改款車型，海外日前已出現最新的測試車身影，新一代GLB外型變化不少，且內裝也將煥然一新，除了基本的油車外，新一代GLB也將會提供趨勢的電動版！

▲下一代GLB將與CLA同樣採用MMA平台。

自2019年初登場的賓士GLB休旅，成為定位在GLC之下的入門休旅，涵蓋5、7人座配置成市場新寵兒，歷經近5年銷售週期，賓士GLB也將迎接第2代大改款，其大改款重點預計與新一代CLA相同，建構在全新的MMA平台。

最新的MMA平台將成為未來入門車系發展重點，能結合油車、電車等動力，下一代GLB油車預估搭載1.5升汽油渦輪搭配48V輕油電，結合8速雙離合變速箱，具備134匹、188匹等輸出，而性能款的AMG相信也不會缺席。

▲電動版GLB續航力預估擁有750公里。

MMA也支援電動車動力，除了CLA會有電動版外，第2代GLB也不例外，會有單馬達、雙馬達等版本，分別對應268匹與375匹馬力，最大續航力上看750公里，值得一提的是，下一代CLA會比GLB更早登場，預計明年春季海外就會問世。

從目前偽裝測試車來看，下一代GLB仍維持傳統休旅方正外型，且尺碼看似經過放大，讓車室空間能得到最好的規劃與實用性，至於車頭經過大刀整容，包含更有氣勢的全新水箱護罩與LED頭燈組，兩側進氣孔面積加大，後方則有新設計的保桿與尾燈。