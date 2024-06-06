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339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

 ▲BMW I5 TOURIMG▲第1款豪華電動旅行車登台開賣！BMW i5 Touring提供2款動力。（圖／BMW、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

這可是市面上目前唯一的豪華電動旅行車，全新BMW i5 Touring登台開賣，提供eDrive40 Touring M Sport、M60 xDrive Touring兩款動力車型，售價339萬起正式登台。台灣汎德表示，目前i5 Touring訂單突破百張，預計今年8月中交車。

▲BMW i5 Touring

▲BMW i5 Touring

▲BMW i5 Touring

▲BMW i5 Touring

▲BMW i5 Touring

▲外型具備BMW電動家族最新特色， i5 Touring擁有不俗的後廂空間。

BMW i5 Touring eDrive40 Touring M Sport開價339萬、M60 xDrive Touring 495萬，尺碼5,060mm x 1,900mm x 1,515mm、軸距2,995mm，流線外型搭上旅行車優秀的大空間，後行李廂空間來到570-1,700公升。

外型上採用BMW電動車家族的i雙腎型水箱護罩、配備光型變化智慧LED頭燈等。從車身B柱向後延伸的悠長車頂線條，佐以從車頭一路上揚的車身肩線、車側多道刻劃出肌肉線條的鈑金折線、20吋胎圈、M煞車套件與車尾向兩側上揚的橫幅式3D立體LED尾燈，創造出飽滿且兼具力量感的車尾線條。

▲BMW i5 Touring

▲BMW i5 Touring

▲舒適豪華配備給好給滿，科技感出色。

座艙部分也與i5房車相似，採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS8.5影音系統，包括車況抬頭顯示器、AR擴增實境導航、Bower & Wilkins音響、BMW環繞光幕、BMW手機數位鑰匙2.0等皆一應俱全；M60車型更配備M Sport進階套件、M整合式後軸轉向系統、M電子防傾桿等。

▲BMW i5 Touring

▲最大續航力560公里。

新i5 Touring皆搭載83.9kWh鋰電池，eDrive40車型在單馬達後驅下具有340匹／43.8公斤米，續航力達560公里；至於雙馬達全驅的M60車型則有601匹／83.6公斤米扭力，靜止加速破百只要3.9秒，續航力為506公里。透過最高充電功率可達205kW的充電功率，僅需10分鐘就能補充最多149公里的續航里程。

喜迎新車上市，從2024年6月7日至6月10日，BMW總代理汎德將於台北市華山1914文化創意產業園區舉行「BMW Future Hub電能領域」，集結BMW i新世代電能車款全陣容，透過場內不同情境的用車生活，創造充滿FREUDE的未來都市，為喜愛BMW的車迷與消費者打造未來純電生活，現場更同步展出全新BMW i5 Touring純電豪華旅行車與其他家族新生代電動車。

▲第1豪華電動旅行車登台開賣！BMW i5 Touring提供2款動力。（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW i5

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款i5 Tournig電動旅行車

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