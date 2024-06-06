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「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

▲海外Mazda日前證實下一代CX-5籌備中，將採新油電技術。（圖／翻攝自Mazda）

▲海外Mazda日前證實下一代CX-5籌備中，將採新油電技術。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日前海外Mazda公告未來重點計劃，包含全球車迷期待的下一代CX-5終於被證實，近來國外媒體也釋出相當逼真的CX-5預想圖，以4月現身的全新Arata創休旅為基礎，賦予下一代CX-5更搶眼的視覺印象！

▲海外Mazda日前證實下一代CX-5籌備中，將採新油電技術。（圖／翻攝自Mazda）

▲海外Mazda日前證實下一代CX-5籌備中，將採新油電技術。（圖／翻攝自Mazda）

▲預想圖CX-5採用Arata創休旅，外型搶眼辨識度超高！（圖／翻攝自Youtube@Halo oto）

Mazda日前4月帶來全新的Arata創休旅，演繹未來旗下發展，而國外媒體以Arata創繪製出下一代CX-5滿足車迷想像，預想圖新一代CX-5外觀設計流線，給人相當前衛的未來科技感，而品牌日前也證實未來CX-5將提供油電動力，以Mazda與TOYOTA的合作關係，不排除雙方有更多合作油電技術可能。

▲海外Mazda日前證實下一代CX-5籌備中，將採新油電技術。（圖／翻攝自Mazda）

▲車內將採用更質感細膩鋪陳，導入CX-60等豪華家族設計。

內裝預想圖搶先曝光來過過乾癮，新CX-5車內預想圖承襲Mazda家族簡潔俐落風格，中控台布局與現行CX-5接近，不過在多媒體螢幕、儀錶、中央鞍座、排檔來自CX-60與CX-90最新的家族風格，下一代CX-5可預期加入不少CX-60等豪華車款特色，在內裝質感、科技感大加分。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅CX-5TOYOTA

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