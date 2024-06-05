「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

▲TOYOTA推出Corolla特仕車，外觀、內裝好料配備給好給滿。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

北美TOYOTA釋出最新的Corolla特仕車，新車採用帥氣的黑化烤漆，賦予運動跑格的鴨尾尾翼與專屬鋁圈，內裝換上更加分的多媒體大螢幕，新車命名Corolla FX也相當有趣，用來致敬1987年經典的TOYOTA FX16。

▲80年代TOYOTA曾推出經典的5門AE82掀背小鋼炮，在北美市場命名為FX16。（圖／翻攝自《Carscppos》）

北美預告推出TOYOTA Corolla FX特仕車，其中FX在TOYOTA歷史中來頭可不小，FX與紅遍大街小巷的AE86有不少淵源，在80年代後驅跑車AE86深植人心，事實上當時還有採前驅設定的AE82五門掀背車，與AE86搭載相同的1.6升4A-GE引擎，而AE82在北美市場販售正是以FX16命名。

▲外觀配有雙色鋁圈，大量採用黑化處理，並降低懸吊高度，營造肅殺氣息的侵略感。

預告上市的TOYOTA Corolla FX有傳承經典之意，新車採用帥氣的黑化塗裝，就連車尾的Corolla銘牌細節都沒放過，專屬雙色鋁圈、運動小尾翼，搭配美規立體感十足的造型，新Corolla FX顏值更帥、更威風。

▲懸吊降低、轉向系統優化調校，可惜動力並未調整。

內裝從原本8吋螢幕換上更討喜的10.25吋，以搶眼的橘色車縫線妝點，並配置7吋數位儀錶、無線手機充電、TSS 3.0安全防護，可惜的是內裝相較於殺氣騰騰的外觀來說，感覺顯得稍微單調些。

動力仍維持2.0升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，繳出169匹馬力，原廠特別針對轉向、懸吊系統優化升級，營造更有俐落的操控身手，唯一最大可惜的是，新TOYOTA Corolla FX並未在動力有更多著墨。