MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

▲喜迎MG 100週年！印度推出2款超帥的7人座休旅特仕車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

自1924年發跡的MG品牌，今年正是值得慶祝的百週年，全球各地市場都有不少新車上市喜迎100週年，在印度市場上，MG針對空間不俗的Gloster 7人座休旅，推出2款超帥氣的特仕車。

▲加上日前黑化特仕車，印度MG Gloster車型選擇豐富，新配色帶來更搶眼的新鮮感。

MG Gloster屬於旗下的大型7人座作品，在其他海外市場另有血緣相近的雙生車，Gloster尺碼4,985x1,926x1,868mm、軸距2,950mm，喜迎品牌100週年紀念日，Gloster推出Desertstorm、Snowstorm 2款相當有特色的新車，當地售價折合新台幣160萬。

相較日前印度曾推出的Gloster黑化特仕車，Desertstorm、Snowstorm以沙漠棕與黑白雙色作為主打，搭配黑色的運動化鋁圈，2款特仕車不僅擁有更時尚、美觀的視覺感，也增添不少年輕跑格韻味，除了基本的7人座配置外，Snowstorm還能選擇更豪華的6人座車型。

▲MG Gloster不僅擁有不俗的大空間，配備更是豐富實用。

車內採用雙色搭配提高視覺層次與質感，配有支援Apple Carplay等手機連結的12.3吋中控大螢幕，另還有360度環景與ADAS安全防護科技。特仕車升級更加分的JBL音響。

2款特仕車均採用2.0升柴油渦輪引擎，搭配8速自排變速箱，AWD版本可輸出215匹馬力，RWD則來到160匹馬力。