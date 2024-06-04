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TOYOTA Celica跑車傳明年復活！將搭2.0升渦輪、全輪驅動回歸

連跑車市場都要「龍頭制霸」？TOYOTA重新註冊Celica全新車名（圖／翻攝自TOYOTA）

▲在TOYOTA兩任社長都曾表達復活Celica的興趣下，日媒更大膽預估明年1月東京改裝車展就會有消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

在TOYOTA前後任社長豐田章男、佐藤恆治都曾表達復活Celica跑車的興趣後，最近日媒更大膽預測TOYOTA Celica有望在明年1月的東京改裝車展亮相，並且將以汽油動力、GR身份回歸，甚至還可能搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪動力與GR-Four全輪驅動配置。

據日媒《BestCar》報導，重新復活的Celica可能搭載「三社三樣宣言」（報導請點此）中的2.0升4缸渦輪引擎，該引擎已開發一段時間，卻苦無合適車輛安裝，在TOYOTA有意復活 Celica的情況下，有望使Celica成為率先搭載的車款，並且馬力可來到400匹之譜。

▲TOYOTA Celica跑車復活預想圖 。（圖／翻攝自《BestCar》）

▲TOYOTA Celica跑車復活預想圖 。（圖／翻攝自《BestCar》）

▲日媒預測復活後的Celica跑車將搭2.0升渦輪引擎、全輪驅動，並且以GR的身份回歸 。（圖／翻攝自《BestCar》，圖為預想圖）

另外，在GR身份回歸、並且向過往WRC賽事致敬的情況下，重新復活的Celica將採GR-Four全輪驅動設定，同時也會透過更豪華的內裝鋪陳，與其他GR車款進行區別。

雖然目前還沒有太多確切消息，但若Celica重新復活、加上先前傳聞的S-FR（報導請點此）、MR2也一併回歸，將讓TOYOTA跑車陣容從各級距大小、價位、以及引擎／驅動形式都有豐富選擇，對熱血買家來說肯定是電動車時代前的福利。

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關鍵字：汽車跑車TOYOTACelica4缸渦輪GR全驅復活豐田日系2.0汽油

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