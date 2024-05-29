TOYOTA日本3車廠「三社三樣宣言」　不放棄內燃機、可用合成燃料

▲影片來源：Toyota Motor Corporation



記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA、Mazda、Subaru 3家車廠近日在Multi-pathway Workshop中發表「三社三樣宣言」，強調將各自開發更高效的內燃機引擎，並透過電動化、多種合成燃料來達成碳中和目標，目的是減少碳排量，言下之意代表不會完全放棄內燃機引擎。

▲TOYOTA、Mazda、Subaru 3家車廠在Multi-pathway Workshop中發表「三社三樣宣言」，強調不偏重電動車，將開發新一代內燃機引擎，透過多種合成燃料來降低碳排量，而3家社長也親自到場。（圖／翻攝自TOYOTA）



這3家日系車廠總裁皆親自出席，包括TOYOTA社長佐藤恒治、Mazda毛籠勝弘、Subaru大崎篤等。活動中也各自展現自家技術力，像TOYOTA就展示1.5升、2.0升的直4引擎原型，表示在新技術下將具有更好的熱效率及馬力輸出；Mazda則將轉子引擎作為增程器，可充當發電機使用；而速霸陸則展示一輛Crosstrek偽裝車，以2.0升e-Boxer水平對臥引擎與12.3kW電動馬達結合。

▲TOYOTA展示正在開發的新一代1.5升、2.0升直列4缸引擎，將具有更高的熱效率，並會縮小引擎體積。



▲速霸陸則展示Crosstrek偽裝車、e-Boxer水平對臥引擎。

▲馬自達則以轉子引擎作為電動車增程器使用。



TOYOTA、Mazda、Subaru也共同表示，除了透過電動化之外，未來新一代內燃機引擎將可使用合成燃料（e-fuel）、生物燃料（biofuels）、液態氫（Liquid hydrogen）等，透過多途徑取代石油，同時引擎體積也會更小、更高效的動力，以符合排放法規與更好的空氣力學。

▲3家車廠的下一代內燃機引擎也將可使用合成燃料、生物燃料和液態氫等，透過不同途徑減少碳排量，不會只偏重電動車。