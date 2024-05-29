ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA日本3車廠「三社三樣宣言」　不放棄內燃機、可用合成燃料

▲影片來源：Toyota Motor Corporation

記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA、Mazda、Subaru 3家車廠近日在Multi-pathway Workshop中發表「三社三樣宣言」，強調將各自開發更高效的內燃機引擎，並透過電動化、多種合成燃料來達成碳中和目標，目的是減少碳排量，言下之意代表不會完全放棄內燃機引擎。

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA、Mazda、Subaru 3家車廠在Multi-pathway Workshop中發表「三社三樣宣言」，強調不偏重電動車，將開發新一代內燃機引擎，透過多種合成燃料來降低碳排量，而3家社長也親自到場。（圖／翻攝自TOYOTA）

這3家日系車廠總裁皆親自出席，包括TOYOTA社長佐藤恒治、Mazda毛籠勝弘、Subaru大崎篤等。活動中也各自展現自家技術力，像TOYOTA就展示1.5升、2.0升的直4引擎原型，表示在新技術下將具有更好的熱效率及馬力輸出；Mazda則將轉子引擎作為增程器，可充當發電機使用；而速霸陸則展示一輛Crosstrek偽裝車，以2.0升e-Boxer水平對臥引擎與12.3kW電動馬達結合。

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA展示正在開發的新一代1.5升、2.0升直列4缸引擎，將具有更高的熱效率，並會縮小引擎體積。

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲速霸陸則展示Crosstrek偽裝車、e-Boxer水平對臥引擎。

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲馬自達則以轉子引擎作為電動車增程器使用。

TOYOTA、Mazda、Subaru也共同表示，除了透過電動化之外，未來新一代內燃機引擎將可使用合成燃料（e-fuel）、生物燃料（biofuels）、液態氫（Liquid hydrogen）等，透過多途徑取代石油，同時引擎體積也會更小、更高效的動力，以符合排放法規與更好的空氣力學。

▲TOYOTA、Mazda、Subaru不放棄內燃機 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲3家車廠的下一代內燃機引擎也將可使用合成燃料、生物燃料和液態氫等，透過不同途徑減少碳排量，不會只偏重電動車。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車日本TOYOTASubaruMazda豐田速霸陸馬自達內燃機水平對臥轉子引擎碳中和

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同

主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同

台灣特斯拉「改款Model 3」開放試駕！新路線還有機會拿限量公仔

台灣特斯拉「改款Model 3」開放試駕！新路線還有機會拿限量公仔

遊日注意！颱風艾維尼接近大東島地方　31日恐影響關東

遊日注意！颱風艾維尼接近大東島地方　31日恐影響關東

東京地鐵員工「假冒失主」爽拿16萬日幣！　詐領遺失物被逮丟工作

東京地鐵員工「假冒失主」爽拿16萬日幣！　詐領遺失物被逮丟工作

遊沖繩注意！女吃生魚片「隔天腹痛噁心」　胃裡拉出寄生蟲

遊沖繩注意！女吃生魚片「隔天腹痛噁心」　胃裡拉出寄生蟲

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366