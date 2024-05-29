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台灣特斯拉「改款Model 3」開放試駕！新路線還有機會拿限量公仔

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣特斯拉今（29）日宣布開放新款Model 3預約試駕，也是睽違許久的全車系S3XY都能體驗。（圖／資料照、翻攝自Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣特斯拉（Tesla）今（29）日宣布Model 3煥新版已開放預約試駕，並將在今年推出「煥新一夏」活動，打造北中南共8條全新體驗中心試駕路線，並有機會獲得尚未在台灣上市的限量「寵物模式氣球狗公仔」。

台灣特斯拉在今年3月推出改款Model 3煥新版（報導請點此），共有RWD單馬達後驅、Long Range雙馬達全驅車型，售價分別為169.99萬、199.99萬。台灣特斯拉也開放Model 3煥新版預約試駕，並在全台各體驗中心打造期間限定的專屬試駕路線，提供包括Model 3煥新版在內的S3XY全車系試駕體驗。

▲台灣特斯拉Model 3開放試駕 。（圖／翻攝自Tesla）

▲以高雄全新試駕體驗路線為例，將由愛河河畔啟程，最終抵達壽山動物園，體驗港都風情。

▲台灣特斯拉Model 3開放試駕 。（圖／翻攝自Tesla）

▲預約試駕Model 3煥新版，還有機會獲得尚未上市的寵物模式氣球狗公仔。

另外，台灣特斯拉線上商店也迎來上市3週年，特別以尚未上市的「寵物模式氣球狗公仔」搭配活動，只要完成Model 3試駕體驗，就有機會獲得限量公仔與周邊紀念品。

特斯拉預約試駕專線：0809-001-766 #1

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關鍵字：汽車電動車特斯拉TeslaModel 3煥新版試駕全車系EV公仔限量體驗

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