納智捷n7電動車「6月開放大眾訂購」！嚴陳莉蓮：今年目標破萬台

圖文／鏡周刊

國內汽車製造龍頭裕隆28日舉辦股東會，由大家長嚴陳莉蓮勤自主持，對於外界關注的納智捷n7銷售狀況，嚴陳莉蓮表示，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

「去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股盈餘來到4.63元。」28日裕隆股東會上執行長嚴陳莉蓮開心地說。

帶著裕隆走出營運低潮，公司業績獲利也如倒吃甘蔗越來越好，嚴陳莉蓮向股東們表示，去年也是裕隆成立70週年，在新能源車時代，我們秉持著成為台灣 「綠色移動創新者」的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

▲嚴陳莉蓮在裕隆股東會上表示，報告納智捷n7的銷售狀況。

至於去年開幕的新北最大的複合式商場裕隆城，嚴陳莉蓮說，開幕期間創下單日7萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為裕隆創造更多的獲利。

「此外，強化企業ESG的永續發展一直是裕隆的經營方向，在我們全體同仁的努力下，今年本公司已連續10年榮獲台灣證交所公司治理評鑑排名前5％的殊榮。」她說。

面對環境變化，嚴陳莉蓮強調，裕隆汽車仍會持續強化企業競爭力，為顧客及股東創造最大效益。



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