台灣「最貴賓士電動車」是它！原廠預告邁巴赫EQS SUV將於6／5登台

圖文／7Car 小七車觀點

台灣賓士日前於官方社群平台宣布將於 6 月 5 日發表 Mercedes-Maybach 純電旗艦休旅，以 EQS SUV 為基礎重新打造，注入大量奢華視覺元素，提供層峰人士全新的移動坐駕選擇。

外觀方面，Mercedes-Maybach EQS SUV 加入許多 Maybach 的奢華視覺元素，車頭擁有三芒星立標搭配封閉式設計船槳式水箱護罩，兩側鑲嵌大量鍍鉻飾條與 Maybach 廠徽，並且標配的多光束智慧型數位頭燈。車側窗框以及側裙處加入大面積鍍鉻飾條，Maybach 廠徽則同樣位於 C 柱，足踏 22 吋鋁合金鍛造輪圈 (21 吋同步供應)。提供五種專屬雙色車漆：科技銀/鐵黑、科技銀/海藍、鐵黑/淺灰、鐵黑/絲綢金、及絲絨棕/瑪瑙黑等。

內裝方面，豪華的車室由 MBUX Hyperscreen 超寬幅螢幕所佔據，享有多種專屬動畫與介面。車艙由 Nappa 皮革面料鋪陳，同時採用植鞣皮革以達到品牌朝向永續發展的願景。不鏽鋼踏板組、座椅頭枕、座椅靠背、門檻踏板以及後座腳部投影處等處都具有 Maybach 以彰顯其身分。第二排獨立座椅配有通風、按摩以及肩頸加熱功能，另具備專屬禮車套件，讓使用者僅需透過模式切換，副駕駛座便能自動前移，達到寬敞的頭等艙乘坐體驗。另外也提供兩個 11.6 吋螢幕的 MBUX 後座視聽娛樂系統、兩個冷熱杯架、折疊桌、冰箱以及鍍銀香檳杯、Burmester® 4D 環繞音響系統、主動環景式內裝照明、Energinzing智慧空氣淨化系統等。

動力方面，採用前、後雙馬達所構成的四輪驅動系統架構，具備 484kW/ 950Nm 最大性能輸出，提供 200 kW DC 最大充電功率，僅需短短 31 分鐘即可完成電池充能，15 分鐘便能擁有 200 公里的行駛續航里程，最高續航里程達 600 公里 (WLTP)。標配有 ADS+ 電子可調式氣壓懸吊系統，可將車輛提高 35 mm，並且輔以角度達 10 度的後軸轉向系統，實現 11 m 迴轉直徑。Dynamic Select 駕駛模式切換功能，除提供 Eco、Sport、Off-road 以及 Individual 以及專屬的 MAYBACH 駕駛模式。

Mercedes-Maybach 是 Mercedes-Benz 為了抗衡 Rolls-Royce 及 Bentley 等高級車廠的重要子品牌，並已經擁有破百年的歷史發展，在汽車殿堂的地位相當崇高，如今更是以精緻的德國工藝來滿足金字塔買家的尊榮需求。