ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「最貴賓士電動車」是它！原廠預告邁巴赫EQS SUV將於6／5登台

圖文／7Car 小七車觀點

台灣賓士日前於官方社群平台宣布將於 6 月 5 日發表 Mercedes-Maybach 純電旗艦休旅，以 EQS SUV 為基礎重新打造，注入大量奢華視覺元素，提供層峰人士全新的移動坐駕選擇。

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

外觀方面，Mercedes-Maybach EQS SUV 加入許多 Maybach 的奢華視覺元素，車頭擁有三芒星立標搭配封閉式設計船槳式水箱護罩，兩側鑲嵌大量鍍鉻飾條與 Maybach 廠徽，並且標配的多光束智慧型數位頭燈。車側窗框以及側裙處加入大面積鍍鉻飾條，Maybach 廠徽則同樣位於 C 柱，足踏 22 吋鋁合金鍛造輪圈 (21 吋同步供應)。提供五種專屬雙色車漆：科技銀/鐵黑、科技銀/海藍、鐵黑/淺灰、鐵黑/絲綢金、及絲絨棕/瑪瑙黑等。

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

內裝方面，豪華的車室由 MBUX Hyperscreen 超寬幅螢幕所佔據，享有多種專屬動畫與介面。車艙由 Nappa 皮革面料鋪陳，同時採用植鞣皮革以達到品牌朝向永續發展的願景。不鏽鋼踏板組、座椅頭枕、座椅靠背、門檻踏板以及後座腳部投影處等處都具有 Maybach 以彰顯其身分。第二排獨立座椅配有通風、按摩以及肩頸加熱功能，另具備專屬禮車套件，讓使用者僅需透過模式切換，副駕駛座便能自動前移，達到寬敞的頭等艙乘坐體驗。另外也提供兩個 11.6 吋螢幕的 MBUX 後座視聽娛樂系統、兩個冷熱杯架、折疊桌、冰箱以及鍍銀香檳杯、Burmester® 4D 環繞音響系統、主動環景式內裝照明、Energinzing智慧空氣淨化系統等。

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

動力方面，採用前、後雙馬達所構成的四輪驅動系統架構，具備 484kW/ 950Nm 最大性能輸出，提供 200 kW DC 最大充電功率，僅需短短 31 分鐘即可完成電池充能，15 分鐘便能擁有 200 公里的行駛續航里程，最高續航里程達 600 公里 (WLTP)。標配有 ADS+ 電子可調式氣壓懸吊系統，可將車輛提高 35 mm，並且輔以角度達 10 度的後軸轉向系統，實現 11 m 迴轉直徑。Dynamic Select 駕駛模式切換功能，除提供 Eco、Sport、Off-road 以及 Individual 以及專屬的 MAYBACH 駕駛模式。

Mercedes-Maybach 是 Mercedes-Benz 為了抗衡 Rolls-Royce 及 Bentley 等高級車廠的重要子品牌，並已經擁有破百年的歷史發展，在汽車殿堂的地位相當崇高，如今更是以精緻的德國工藝來滿足金字塔買家的尊榮需求。

純電層峰旗艦休旅之作　Mercedes-Maybach EQS SUV 將於 6/5 正式登臺

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Mercedes-Benz賓士Maybach邁巴赫EQSSUV電動車休旅車SUVLSUV台灣汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

大雨特報連發「開車族要知道這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

大雨特報連發「開車族要知道這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

美國務院關切解放軍環台軍演　陸外交部：美國無權說三道四

美國務院關切解放軍環台軍演　陸外交部：美國無權說三道四

台灣海運管理績效「輸給中國」排14名　東京備忘錄連7年白名單

台灣海運管理績效「輸給中國」排14名　東京備忘錄連7年白名單

台灣憑在AI時代關鍵地位　今年電腦展吸引9位AI產業領袖做主題演講

台灣憑在AI時代關鍵地位　今年電腦展吸引9位AI產業領袖做主題演講

Ducati設計部門秀功力！操刀Scrambler重機變成復古咖啡、越野車

Ducati設計部門秀功力！操刀Scrambler重機變成復古咖啡、越野車

台灣「烏克蘭計畫」！前行政院長劉兆玄新作　揭台灣國際情勢與未來方向

台灣「烏克蘭計畫」！前行政院長劉兆玄新作　揭台灣國際情勢與未來方向

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366