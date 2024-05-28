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Ducati設計部門秀功力！操刀Scrambler重機變成復古咖啡、越野車

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲Ducati設計部門在倫敦二輪展推出2款Scrambler概念重機，分別主打Cafe Racer、越野風格。（圖／翻攝自Ducati，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

杜卡迪（Ducati）在倫敦二輪車展上帶來2款Scrambler概念重機，雖然原廠並無量產販售計畫，但透過這2款概念重機展示其客製化服務功力。

這兩款概念重機都是由杜卡迪的Centro Stile設計部門打造，分別為CR24I、RR24I，其中CR24I採Cafe Racer風格，車身採灰白色、紅白條紋塗裝，配備17吋輪框、與油箱連接的前整流罩、可拆式後座飾板等，凸顯強烈復古風格。

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲CR24I採Cafe Racer風格，車身採灰白色、紅白條紋塗裝，具有強烈復古風格。

另外一款RR24I概念重機也同樣以Scrambler為基礎，換上更粗獷的外型、前土除鳥嘴等，更適合去越野Off-Road，Centro Stile設計部門也為其換上專屬輪框、倍耐力Scorpion Rally 越野胎、Termignoni尾管與外掛油箱，並且也能將後座拆掉掛上後行李廂。

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲Ducati Scrambler概念重機。（圖／翻攝自Ducati）

▲RR24I概念重機同樣以Scrambler為基礎，主打越野特色，原廠也為其換上Termignoni尾管、外掛油箱。

動力部分則同樣維持Scrambler的803c.c.Desmodue空冷L型雙缸引擎，具有73匹／ 8,250rpm、最大扭力6.65公斤米／7,000rpm輸出，配備滑動式離合器、DQS進退檔快排、彎道ABS、DTC循跡控制等豐富電控系統。

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關鍵字：汽車重機杜卡迪DucatiScrambler概念二輪雙缸Centro StileCafe Racer

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