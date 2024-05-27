BMW「絕美敞篷概念跑車」義大利現身！Skytop Concept向經典致敬

圖文／7Car 小七車觀點

德國汽車大廠 BMW 日前於義大利 Villa d'Este 公開發表全新 Skytop Concept 敞篷概念跑車，官方表示該車型的設計理念源自於過往的經典車款致敬。

▲BMW 於義大利 Villa d'Este 公開發表全新 Skytop Concept 敞篷概念跑車。

BMW 集團設計總監 Adrian van Hooydonk 表示，BMW Concept Skytop 承襲了Concorso d'Eleganza Villa d'Este 的傳統，是一款真正獨特且充滿異國情調設計的獨特車型。 」 它提供了最高水準的駕駛性能並結合優雅的外觀，媲美 BMW Z8 或者 BMW 503 等優美的經典車款。

在外觀部分，可以觀察到 BMW Concept Skytop 擁有與 Z8 相似的設計元素。包含鯊魚造型的車頭設計，以及尾部的細長尾燈，都來自於 2000 年代初期亮相的Z8 敞篷跑車。雕刻感的前引擎蓋設計、細長的 LED 頭燈，以及獨特的平底化車尾則讓人想起 20 世紀 50 年代末期的 BMW 503。車側部分保有傳統 GT 跑車修長的車身比例，隱藏式門把手巧妙地與車身腰線融合一體，低風阻設計的輪圈造型也相當精緻，但後視鏡仍保留傳統的造型。

相較於外觀的經典致敬，車內部分則延續現行量產車的鋪陳。中控台整體設定看起來是直接從 8 系列承襲過來，配有熟悉的 12.3 吋數位儀表板、12.3 吋多媒體娛樂觸控螢幕、中央鞍座和水晶排檔頭等，包含皮革包覆的座椅和方向盤都是量產版的規格。不過，座椅後方獨特的防滾架是完全重新客製化打造，並配有電動伸縮車窗。車頂則是一組兩件式的套件，可以手動拆卸並存放在後行李廂內部。

動力方面，雖然 BMW 官方並未公開該車的性能數據，但據了解其採用與 BMW M8 相同的 4.4 升渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出可達到 625 匹，並搭配 8AT 變速箱。