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TOYOTA「新款小型皮卡」有譜　採電動化動力、對手是福特Maverick

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲隨著新一代Tundra、Tacoma越來越大，使中小型皮卡空缺，近日也傳出TOYOTA有意推出中小型皮卡車，首要直接對手就是福特Maverick。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為EPU Concept概念皮卡，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

向來各級距都有一款產品的TOYOTA（豐田），最近也傳出將在美國推出中小型皮卡車，首要競爭對手就是福特Maverick，並且該中小型皮卡也會進行電動化，很有可能搭載油電或純電動動力。

事實上，TOYOTA去年就推出EPU Concept概念皮卡，展現出對於中小型皮卡市場的興趣，該車是以電動車平台打造，並且車身尺碼也與Maverick相同。

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲EPU概念皮卡的尺碼幾乎與福特Maverick相同，並且以電動車平台打造，因此正式量產也很有可能是全電動皮卡。

對於是否有量產EPU的可能，TOYOTA北美總裁Ted Ogawa證實目前正在積極研究，但還沒有具體計畫。不過，他也提到，傳統皮卡有嚴格的尺寸、排氣量區分，包括中小型、中型、全尺寸等，隨著Tundra與Tacoma越來越大，也讓TOYOTA在北美的中小型皮卡空缺浮現出來。

因此，儘管原廠仍相當神秘，但TOYOTA有望推出新款中小型皮卡，並且會進行電動化，雖然電動化趨勢可能使小型皮卡車售價墊高，但對於不斷成長的皮卡車市場來說，顯然是值得一試。

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA EPU Concept中小型概念皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲儘管小型皮卡在電動化趨勢下售價昂貴，但在全球皮卡市場成長趨勢下，TOYOTA也表示正在積極研究。

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關鍵字：汽車皮卡TOYOTAEPUConcept中小型概念福特Maverick美規油電電動化豐田

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