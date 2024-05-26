保時捷新Taycan「再度擔任電動方程式安全車」！旗艦車型馬力1108匹

圖文／7Car 小七車觀點

德國跑車廠 Porsche 近日宣布甫今年 3 月亮相的 Taycan Turbo GT 成為 Formula E 電動方程式的官方安全前導車，成為 2019 年 Taycan Turbo S 後的第二款 Safety Car，原廠分別派出執勤車與備援車，具備兩種不同用途和專屬塗裝。

▲Porsche Taycan Turbo GT 成為 Formula E 全新的官方安全前導車。

Porsche 賽車運動副總裁 Thomas Laudenbach 表示，Tycan Turbo GT 作為安全前導車，象徵著 Porsche 從賽車運動中學習並應用於量產車。這次 Taycan Turbo GT Safety Car 擁有兩種版本，其中一台採用獨特的天空紫金屬漆，並配備 Weissach Package空力套件及取消後排座椅；另一輛則採用暗影綠金屬漆，保留原有的四人座佈局。車內配備上也對應賽道行駛的需求，新增車頂警示燈和相關電器設備、通訊設備和滅火器等。

今年 3 月亮相的 Taycan Turbo GT 是 Taycan 車系最頂級的旗艦車型，最大功率達到 1108 匹馬力 (815kW，超增壓功率可持續 2 秒)，峰值扭力為 1340 牛頓米，極速可達到 305km/h 之譜，0-100km/h 加速僅需 2.2 秒即可完成，另外在新型 900A 逆變器加持下，新加入的 Attack Mode (進攻模式) 還可在 10 秒鐘內額外獲得 120kW 的功率輸出。

原廠工程師也針對該車型進行輕量化工程，像是採用 B 柱碳纖維飾蓋、後視鏡外蓋和側裙。同時原廠也針對後行李廂內部進行減輕重量 (取消地毯墊等措施)，同時取消電動尾門和電動充電外蓋的設施，甚至還取消 Sport Chrono 套件標配的模擬時鐘。

國內市場部分，作為品牌的電動車銷售主力，Taycan 車系的選擇相當多元，入入門車型售價為新臺幣 4,320,000 元起、Taycan 4S 新臺幣 5,320,000 元起、Taycan Turbo 新臺幣 7,680,000 元起、Taycan Turbo S 新臺幣 9,250,000 元起、Taycan 4 Cross Turismo 新臺幣 4,910,000 元起、Taycan 4S Cross Turismo 新臺幣 5,580,000 元起、Taycan Turbo Cross Turismo 新臺幣 7,750,000 元起、Taycan Turbo GT 新臺幣 10,480,000 元起、Taycan Turbo GT（Weissach Package）新臺幣 10,480,000 元起。