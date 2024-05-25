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福特黑野馬跑車再進化「機械增壓上身榨850匹」！改完還有3年保固

圖文／7Car 小七車觀點

專精 Ford 車款改裝的 Hennessey 近日揭露全新作品，搭載專屬開發的機械增壓系統 ‘H850’ Mustang Dark Horse，擁有最高 850 匹最大馬力。

▲Hennessey 宣布搭載機械增壓系統 ‘H850’ Mustang Dark Horse 正式投產。

Hennessey 去年時便宣布將針對 Mustang Dark Horse 推出 H850 計劃，現在官方已經透露這款高性能跑車已經投入生產。在動力系統方面，Hennessey 以 Ford 原廠的自然進氣 5.0 升 V8 引擎為基礎，換上全新的燃油泵、升級燃油噴油嘴和機械增壓，搭配高流量進氣系統和引擎電腦調校。讓整體輸出從原廠的 500 匹馬力提升至 850 匹馬力，最大扭力也從 418 磅英尺（566 牛頓米）增加至 650 磅英尺（880 牛頓米）。整體增加了 350 匹馬力和 232 磅英尺（314 牛頓米） 的扭力輸出。

在性能表現上，透過 10 速自排變速箱傳遞下，‘H850’ Mustang Dark Horse 可在 3.2 秒內完成 0-60mph 加速，並可在 10.9 秒內跑完 0-400m。

Hennessey 目前尚未公開 ‘H850’ Mustang Dark Horse 定價，但表示 H850 具有比擬超級跑車般的性能和 V8 增壓引擎的性能，性價比極高。另外 H850 還配有專屬刺繡頭枕、H850 徽飾，以及官方三年或 36,000 英里保固。另外針對需求也有手排變速箱可以選擇。

國內市場方面，第七代 Mustang 已經確認將於今年底前導入國內販售，雖然目前福特六和尚未公布車系編成和價格，但可確定的是 V8 動力將提供手排車型，同時還會導入現行第七代最頂尖性能車型 Dark Horse Premium，滿足追求操駕樂趣的消費者。7Car<小七車觀點> 將持續關注該車並為各位讀者帶來最新消息，敬請關注。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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