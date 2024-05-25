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「Land Rover豪華旗艦休旅」首度不是英國製！當地生產售價降22%

▲台灣Land Rover Range Rover正式在台灣公開現身。（圖／翻攝自Land Rover）

▲一向都由英國生產製造的Range Rover首度出走英國，將由印度當地生產、販售。（圖／翻攝自Land Rover，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

JLR捷豹路虎集團宣布，Land Rover Range Rover、Range Rover Sport將由印度組裝，這也是Range Rover車系首次在英國以外生產，這些印度生產的車款將針對當地市場販售，目的就是縮短當地的候車時間，同時售價也比進口方式降低18-22%不等。

Range Rover、Range Rover Sport原本僅由英國Solihull生產，可說是全球 Range Rover的發源地。不過在區域性生產計劃下，印度販售的Range Rover、Range Rover Sport將由當地的Pune（浦那）工廠進行生產組裝。

▲台灣Land Rover Range Rover正式在台灣公開現身。（圖／翻攝自Land Rover）

▲JLR在區域性生產計畫下，為了縮短印度買家的候車時間，宣布將由印度在地化生產Range Rover、Range Rover Sport兩款車型。

印度Pune工廠位於首都孟買附近，由JLR母公司塔塔汽車所有，自2011年來，浦那工廠就一直是印度JLR車型的生產中心，包括Freelander、Range Rover Evoque、Range Rover Velar、Jaguar F-Pace與Land Rover Discovery Sport等。

JLR總裁Lennard Hoornik表示，印度在近年經濟顯著成長，雖然Range Rover將為當地客戶提供印度製造，但經典的英國設計仍與眾不同，Range Rover仍具有優雅的美學與先進科技。

▲24年式Range Rover。（圖／翻攝自Land Rover）

▲原廠表示，除了可縮短印度買家候車時間外，售價上也會比先前進口方式降低18-22%。

印度製Range Rover共有HSE、Autobiography兩種車型，皆採長軸設定，動力分別是3.0升柴油渦輪（351匹）、3.0升汽油渦輪（398匹），售價則是2,360萬盧比（折合新台幣約875萬）與2,600萬盧比（折合新台幣約964萬）

至於印度產Range Rover Sport則同樣有3.0升汽油、柴油選擇，不過改採SE等級，售價皆是1,400萬盧比（折合新台幣約519萬），較原先進口的售價降低18-22%。

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關鍵字：汽車休旅路虎Land RoverRange Rover印度英國LSUV越野旗艦豪華

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