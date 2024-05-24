賓士最新AMG跑車「沒有前擋風玻璃＆車頂」！預計限定生產250台

圖文／7Car 小七車觀點

一級方程式賽車摩納哥大獎賽即將正式開跑，Mercedes-AMG 也於當地碼頭水岸旁設立了專屬主題展位，同時更正式亮相隸屬於 Mythos 系列的首款概念車型 – PureSpeed，未來將計畫量產 250 台，明年更還會亮相更多系列車型。

Mercedes-AMG PureSpeed 設計靈感參考諸多歷代代表性賽車，其亮眼的鮮紅色烤漆源自 1924 年在 Targa Florio 賽事由 Christian Werner 駕駛獲勝的冠軍車，而其車體造強烈受到 1955 年 Mille Miglia 賽事中由 Stirling Moss 駕駛的 300 SLR #722 的全開放式 Speedster 車體造型影響，全身上下更可見許多 AMG One 和 SL 車系的設計元素。

該車運用了大量碳纖維材質來減輕重量，由於沒有配置大面積前擋風玻璃和車頂，更採用了源自於一級方程式賽車的 HALO 保護裝置，進一步保護車內的兩名乘客。此外，即便做為一款戰鬥性十足的超跑，車室儀錶檯中央依然配置由瑞士 IWC 萬國錶出品的客製化時鐘。

距離上一次三芒星品牌推出 Speedster 車型，需追朔至 2009 年舉行的底特律車展，當時針對其當家超跑 Mercedes-Benz SLR McLaren 推出僅限量 75 台的 Stirling Moss 版本，作為量產結束前的終極系列，當初定價超過 100 萬美金，如今更以成為許多層峰收藏家的「車庫皇后」或是拍賣會上高價競標的重點車款之一。