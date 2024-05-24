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馬力600匹！吉普Jeep預告「電動休旅車Wagoneer S」5／30海外發表

圖文／7Car 小七車觀點 

繼今年稍早 Stellantis 汽車集團旗下美國越野品牌 Jeep 近日於官方網站正式公布全新純電休旅 Jeep Wagoneer S 官圖後，近日 (05/22) 再度於官方 Youtube 發布全新預告片，預告將於 2024 年 5 月 30 日正式於北美發表。同時，在預告片中可見原廠刻意將該車與同樣來自美國的電動車銷售龍頭 Tesla 進行比較，暗示其性能將不輸勁敵 Tesla Y，該車產品定位屬純電中大型 SUV，並預計將於 2024 年秋季率先於北美市場發表。

外觀方面，Jeep Wagoneer S 外觀上延續了先前 Wagoneer S 概念車基礎架構，唯一的差別在於車頭前方的 Wagoneer 字標被取消。從目前釋出之官圖來看，Jeep Wagoneer S 承襲 Jeep 家族的 7 道車頭中央通風口造型，並且採用可點亮的設計，配合下方的金屬裝飾，使整個車頭充滿了科幻未來感。車側方面，車身運用較過去 Jeep 車系更流暢的線條勾勒，車側採用平整化門把來改善風阻係數，車頂尾端以下凹式造型與尾翼結合，車尾則配置貫穿式燈組，相當符合時下流行的設計語彙。

內裝方面，可看到全新 Jeep Wagoneer S 車艙鋪陳配置時下高階車款流行之三片螢幕配置，富有相當高的科技感，此外更配有 Selec-Terrain 車輛動態管理系統、車內氛圍燈、全景式天窗以及 19 具揚聲器之 McIntosh 音響系統。

動力方面據原廠表示，全新 Jeep Wagoneer S 將配置 4xe 四輪驅動系統以及 Jeep 全地形駕駛模式管理系統，並搭載最大馬力達 600 匹，續航里程可達約 644km 的動力系統，官方宣稱該車 0-96km/h 加速僅需 3.5 秒即可達成。

然而就在近日 Stellantis 集團宣布，將在 2026 年底前推出 8 款採用集團最新開發的 STLA Large 平台新車，其產品範圍包含房車、Crossover 及 SUV，而 Jeep Wagoneer S 則將成為首款採用 STLA Large 平台推出的車款。STLA Large 平台是 Stellantis 計劃推出的四款電動車平台之一 (包括 STLA Small、Medium 和 Frame)，其可搭配的電池模組容量為 85 至 118 kWh，採用 400V 架構，未來也將繼續推出 800V 架構的版本。如前所述，內燃機和混合動力也適用於該平台，Stellantis 表示，它還可以整合前輪驅動、後輪驅動或四輪驅動的配置。伴隨著電動化的浪潮，Jeep 確立將遵循 Stellantis 集團電動化的目標轉型，預計 2025 年將分別於北美和歐洲推出四款全新電動車，Jeep 未來電動化的 4x4 車款將以 4xe 標示，並設立在 2030 年於歐洲市場達成 100% 純電動化，以及北美 50% 純電化的目標，以持續在全球市場擴大 4xe 車款產品陣容。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Jeep吉普WagoneerEV電動車休旅車汽車新車

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