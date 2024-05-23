全球限量6台「Bugatti玩具電動車」都賣出了！成人模式極速上看45KM

圖文／7Car 小七車觀點

法國知名車廠 Bugatti 於 1924 年推出的經典賽車 Type 35 在今年歡慶問世 100 週年，為了紀念這輛在賽道榮獲 2,500 場以上勝利的傳奇，原廠近日也宣布發表 Baby II Type 35 Centenary Edition 特仕版，全球僅限量生產 6 輛，並且已全數售罄。

Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition 塗裝靈感直接源自 1924 年法國里昂大獎賽的 6 輛 Type 35 賽車，每輛車皆配有與原車相匹配的底盤編號。此外，其馬蹄形散熱水箱護罩、引擎蓋和車尾上的白色編號均採用手繪呈現。

Bugatti Baby 在品牌的歷史中扮演著重要地位：1926 年，創辦人 Ettore Bugatti 與被譽為「天才」的大兒子 Jean 共同打造縮小版 Type 35，做為送給最年幼兒子 Roland 的 4 歲生日禮物，隔年便正名為 Type 52 (俗稱 Baby)，並總共生產了約 500 輛。

2019 年，Bugatti 於為歡慶 110 周年，與 The Little Car Company 聯手推出 Baby II，全車大小有 Type 35 的 75%，兒童和成年人都可以進行駕駛。全車高度還原了 Type 35 的設計，車頭的 Macaron 徽飾使用 50 克的純銀打造，而內裝部分也使用木質打造的四輻式方向盤、鋁合金儀錶盤、金屬銘牌等細節都完整忠實呈現，並提供速度錶、電量指示錶等行車資訊，同時喇叭、後視鏡、手剎車和遙控器等配備樣樣沒有缺席。

動力部分，提供兩種動力模式，1kW 的兒童模式極速為 20km/h，而 4kW 的成人模式最高速度可達 45km/h。此外，Baby II 提供了 1.4kWh 與 2.8kWh 兩種電池單元，後者可以讓行駛里程達到 30km。

於 1924 年推出的 Bugatti Type 35，搭載 2.0L 直列 8 缸汽油引擎、四速手排變速箱，可輸出 90PS@6,000rpm 的最大峰值馬力 (後期更有推出搭載機械增壓車型，性能更上一層樓)；而流線小巧的車體設計搭配僅 650~750 公斤的車重，更使其成為 Alfa Romeo、Bentley 等競爭對手的眼中釘。結至 1930，該車已獲勝超過 2,000 場賽事，成為 Bugatti 有史以來最成功且最著名的車款，至今仍廣受收藏家們歡迎，在拍賣會上的成交價更屢創新高！