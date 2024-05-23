保時捷「第2代Macan電動休旅」德國工廠下線！下半年開始陸續交車

圖文／7Car 小七車觀點

福斯集團旗下經典跑車品牌 Porsche 近日 (05/14) 於官方網站宣布，品牌位於德國 Saxony (薩克森州) 的萊比錫生產基地迎來第二代純電 Porsche Macan 的正式量產，同日首輛新款 Porsche Macan 正式下線。Porsche 表示，近年來品牌在擴建工廠方面投資共計達約 6 億歐元，為的就是要全面地生產全新世代純電 Macan 車系。

其中，該工廠的擴建包括了一系列嶄新的車身組裝生產線。目前正在加速提升新款 Macan 的生產速度。同時，該工廠 (萊比錫工廠) 更將設計為具有強大的機動性質，未來可在同一條生產線上生產汽油、Hybrid 混合動力以及純電動車型。

在外型上，官方表示純電 Macan 是品牌首款以現有車款進行電動化的車款，在保留經典車身比例的同時，因應電動車的需求而做了調整，使 Macan 的造型更運動、更現代、更動感。像是車頭前方微微傾斜的前廂蓋，和 Macan 自推出以來飽滿的葉子鈑設計。車側部分配備最大為 22 吋的輪圈，搭配前後不同尺寸的輪胎，軸距 2,893 mm 比前一代車型加長 86 mm，同時縮短前、後懸長度，使車長維持在相似的尺寸。而在尺碼部分，長寬高分別為 4,784mm x 1,938mm x 1,622mm。頭燈採用分離式設計，上半部的燈組內部為四點式的日間行車燈，鑲嵌在前葉子鈑上，彰顯車身寬度；主要的頭燈模組可以選配 LED 矩陣式頭燈系統，設置於車頭前方較低的位置。從後方來看，強烈的肩線設計帶來富有肌肉線條的視覺感，搭配車尾設置於 3D 立體光帶中央的保時捷字樣，運動感更加強烈。

內裝格局方面，全新世代 Macan 中控台配有全新的 12.6 吋全液晶儀表板，整體設計理念向 Taycan 看齊，在弧形的結構下朝向駕駛者，儀表取消了邊框設計。10.9 吋中央觸控螢幕選用內嵌式設計，其螢幕高度有利於駕駛人進行近距離操作。另外，副駕駛前方還加入第三組 10.9 吋娛樂螢幕，同樣有防窺設計。空間機能上，前行李廂蓋底下擁有 84 公升，後行李廂空間在貨物模式下可達 540 公升，若將後座椅背完全收折，後行李廂的空間最多還能增加至 1,348 公升。

動力部分，首波提供的 Macan 4 和 Macan Turbo 都採用四輪驅動系統，Macan 車型也搭載了保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的電子阻尼控制。性能上，Macan 4 在超增壓模式下可輸出高達 408 PS（300 kW）最大馬力，Macan Turbo 為 639 PS（470 kW），兩款車型的最大扭力分別為 650 Nm 及 1,130 Nm，加速表現 Macan 4 只要 5.2 秒就能從靜止加速至 100 km/h，而Macan Turbo 則僅需 3.3 秒。兩款車型的極速分別為時速 220 km/h 與 260km/h。充電表現方面，第二代 Macan 採用 800 V PPE 平台打造，電池總容量為 100 kWh，其中 96 kWh 為可用容量。透過 DC 直流快充功率可達 270 kW，在合適的快充站只需約 21 分鐘就能將電池的電量從 10 % 補充至 80%。

自 2014 年以來，保時捷在全球共交付超過 80 萬部 Macan，未來，將正式交由純電版本的第二代車型接棒。純電 Macan 將在保時捷位於萊比錫的碳中和工廠生產。預計將在今年下半年開始陸續交付給全球車主。國內市場方面，在原廠於 1 月 25 日於新加坡全球首發同時，台灣保時捷亦同步公開國內車型編成及建議售價，分別為 Macan 4 (新台幣 373 萬元起)、Macan Turbo (新台幣 541 萬元起)。雖然目前國內尚未正式上市，但本站 7Car<小七車觀點> 於上個月所舉辦的 2024 北京國際車展當中有針對第二代純電 Macan 進行實際拍攝，並進行詳細介紹，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。同時本站將持續關注該車國內市場最新動態，並持續帶來最新消息，敬請關注。