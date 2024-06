麥拉倫推「F1傳奇車手紀念塗裝」　Senna同名超跑再現冠軍面容

▲為紀念F1傳奇車手洗拿逝世30周年,McLaren推出紀念塗裝,將分別用在Senna超跑(左)及F1賽車MCL28(右)上。(圖/翻攝自McLaren,以下同)



記者林鼎智/綜合報導

除了杜卡迪(Ducati)之外,麥拉倫(McLaren)也在F1傳奇車手洗拿(Ayrton Senna)逝世30周年致敬,推出2款紀念塗裝,一款將用於本周摩納哥分站的MCL28 F1賽車上,另一款則手繪在預生產的McLaren Senna跑車上。

最特別的就是同名的Senna跑車,該Senna Semper紀念塗裝以鮮豔的色彩反映Senna的個性及巴西國籍,具有黃色、綠色、藍色,並透過MSO客製化部門開發的「水洗技術」融合在一起,使這3款顏色相互交雜、並帶有速度感的視覺。

▲紀念塗裝以黃綠藍三色為主,MSO部門也以水洗技術將3款顏色融合在一起,這款Senna同名超跑也是預生產車型,是當初用來進行上市前的驗證車款。



不僅如此,在這款Senna跑車的後車側處,也以手工彩繪方式,以點陣式排列描繪出Senna面容,並且在後擾流也有雙S、Senna字樣,搭配綠色、白色編框線條進行點綴,後者靈感則來自Senna的安全帽。

▲左後車尾處也以手繪的方式,以點陣排列出Senna的面容,後擾流尾翼也有Senne字樣。



車內也延續塗裝的繽紛色彩,具有黃色Alcantara麂皮內裝、綠色縫線,方向盤12點鐘還有白色標記,車門版處也有Senna的名言與簽名,「I have no idols. I admire work, dedication and competence.」。

▲車內面板更有Senna的簽名及名言「I have no idols. I admire work, dedication and competence.」。



這款McLaren Senna特殊塗裝是用來車輛驗證的預生產車款,在測試後由McLaren保管,而傳奇車手Senna也在1988-1993年於麥拉倫車隊效力,奪下3座F1年度冠軍,並且在摩納哥站共拿下6次分站冠軍,其中5次就是與麥拉倫一起拿下。