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麥拉倫推「F1傳奇車手紀念塗裝」　Senna同名超跑再現冠軍面容

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲為紀念F1傳奇車手洗拿逝世30周年，McLaren推出紀念塗裝，將分別用在Senna超跑（左）及F1賽車MCL28（右）上。（圖／翻攝自McLaren，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

除了杜卡迪（Ducati）之外，麥拉倫(McLaren）也在F1傳奇車手洗拿（Ayrton Senna）逝世30周年致敬，推出2款紀念塗裝，一款將用於本周摩納哥分站的MCL28 F1賽車上，另一款則手繪在預生產的McLaren Senna跑車上。

最特別的就是同名的Senna跑車，該Senna Semper紀念塗裝以鮮豔的色彩反映Senna的個性及巴西國籍，具有黃色、綠色、藍色，並透過MSO客製化部門開發的「水洗技術」融合在一起，使這3款顏色相互交雜、並帶有速度感的視覺。

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲紀念塗裝以黃綠藍三色為主，MSO部門也以水洗技術將3款顏色融合在一起，這款Senna同名超跑也是預生產車型，是當初用來進行上市前的驗證車款。

不僅如此，在這款Senna跑車的後車側處，也以手工彩繪方式，以點陣式排列描繪出Senna面容，並且在後擾流也有雙S、Senna字樣，搭配綠色、白色編框線條進行點綴，後者靈感則來自Senna的安全帽。

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲左後車尾處也以手繪的方式，以點陣排列出Senna的面容，後擾流尾翼也有Senne字樣。

車內也延續塗裝的繽紛色彩，具有黃色Alcantara麂皮內裝、綠色縫線，方向盤12點鐘還有白色標記，車門版處也有Senna的名言與簽名，「I have no idols. I admire work, dedication and competence.」。

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲麥拉倫紀念洗拿。（圖／翻攝自McLaren）

▲車內面板更有Senna的簽名及名言「I have no idols. I admire work, dedication and competence.」。

這款McLaren Senna特殊塗裝是用來車輛驗證的預生產車款，在測試後由McLaren保管，而傳奇車手Senna也在1988-1993年於麥拉倫車隊效力，奪下3座F1年度冠軍，並且在摩納哥站共拿下6次分站冠軍，其中5次就是與麥拉倫一起拿下。

關鍵字：汽車賽車F1超跑麥拉倫McLarenSenna洗拿冠軍摩納哥車手傳奇逝世

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