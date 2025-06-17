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新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

▲新一代Skoda Kodiaq RS日前於台灣被捕獲！相信已經展開認證測試相關動作。（圖／翻攝自Skoda）

▲新一代Skoda Kodiaq RS日前於台灣被捕獲！相信已經展開認證測試相關動作。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前新一代Skoda Kodiaq 於台灣市場開賣後，最強性能版本Skoda Kodiaq RS 近日也悄悄現身台灣，暗示展開認證測試，這款高性能7人座休旅最快有望今年底登台，為品牌注入更強烈的運動風格與動態實力。

▲新一代Skoda Kodiaq RS日前於台灣被捕獲！相信已經展開認證測試相關動作。（圖／翻攝自Skoda）

▲新一代Skoda Kodiaq RS採2.0升渦輪，操控精髓配置給好給滿。

新一代Skoda Kodiaq RS採用EA888的2.0升渦輪引擎，配上7速DSG變速箱，具備265匹馬力、40.8公斤米扭力，從日前新一代Superb配置來看，為呼應 RS 性能定位，Kodiaq RS 標配 DCC Plus 主動式電子懸吊控制系統、XDS+電子限滑差速器等，營造更犀利的操控身手。

▲新一代Skoda Kodiaq RS日前於台灣被捕獲！相信已經展開認證測試相關動作。（圖／翻攝自Skoda）

▲外觀具有戰鬥感十足的空力套件。內裝強調性能之餘兼具實用舒適。

參考國外配置，新Kodiaq RS 採用最新家族語彙，包括新世代水箱護罩設計、分離式LED頭燈，輔以亮黑色套件（車頂架、窗框、後視鏡等），搭配20吋雙色鋁圈、紅色煞車卡鉗與雙出尾管，展現性能與質感兼具的氛圍。

內裝導入全新數位駕駛艙配置，配有10吋數位儀錶、13 吋中控觸控螢幕，具有環艙氛圍燈、三區恆溫空調與完整主被動安全系統。

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