TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

▲結合SUV、MPV多功能的TJ Cruiser概念車，將在今年帶來量產消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

曾於 2017年東京車展亮相，結合SUV、MPV為設計靈感的 TOYOTA TJ Cruiser 概念車，沉寂多年後終於傳來振奮人心的消息。海外新消息指出，TOYOTA預計今年10月公佈 TJ Cruiser 的量產計畫與最終市售細節，有望成為品牌休旅陣容中最具多功能用途的新成員。

▲新車將建立在TNGA-C平台，搭載2.0升油電。

TOYOTA TJ Cruiser概念車尺碼4,300x1,775x1,620mm、軸距2米7左右，介於C-HR與RAV4之間，未來市售量產將採用TNGA-C平台，搭載2.0升油電，並具備不俗的3排7人座空間。

外型靈感以搶眼的方盒子輪廓、直立式 C 柱、與強調實用性的寬大車門設計，加上獨特的圓形四眼頭燈與立體水箱護罩，整體風格粗獷且具辨識度。量產版在整體造型上仍將維持 TJ Cruiser 的設計精神。

▲TJ Cruiser不僅空間寬敞，更具備豐富的機能規劃。

TJ Cruiser強調機能性與室內靈活運用，座椅設計可完全平整收納，搭配滑門與低車高設計，對應戶外玩家與家庭買家的多元需求。若正式量產，TJ Cruiser將成為一款獨特定位的車款，填補SUV與 MPV市場間的空白。