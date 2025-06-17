ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

▲結合SUV、MPV多功能的TJ Cruiser概念車，將在今年帶來量產消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲結合SUV、MPV多功能的TJ Cruiser概念車，將在今年帶來量產消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

曾於 2017年東京車展亮相，結合SUV、MPV為設計靈感的 TOYOTA TJ Cruiser 概念車，沉寂多年後終於傳來振奮人心的消息。海外新消息指出，TOYOTA預計今年10月公佈 TJ Cruiser 的量產計畫與最終市售細節，有望成為品牌休旅陣容中最具多功能用途的新成員。

▲結合SUV、MPV多功能的TJ Cruiser概念車，將在今年帶來量產消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車將建立在TNGA-C平台，搭載2.0升油電。

TOYOTA TJ Cruiser概念車尺碼4,300x1,775x1,620mm、軸距2米7左右，介於C-HR與RAV4之間，未來市售量產將採用TNGA-C平台，搭載2.0升油電，並具備不俗的3排7人座空間。

外型靈感以搶眼的方盒子輪廓、直立式 C 柱、與強調實用性的寬大車門設計，加上獨特的圓形四眼頭燈與立體水箱護罩，整體風格粗獷且具辨識度。量產版在整體造型上仍將維持 TJ Cruiser 的設計精神。

▲結合SUV、MPV多功能的TJ Cruiser概念車，將在今年帶來量產消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲結合SUV、MPV多功能的TJ Cruiser概念車，將在今年帶來量產消息。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TJ Cruiser不僅空間寬敞，更具備豐富的機能規劃。

TJ Cruiser強調機能性與室內靈活運用，座椅設計可完全平整收納，搭配滑門與低車高設計，對應戶外玩家與家庭買家的多元需求。若正式量產，TJ Cruiser將成為一款獨特定位的車款，填補SUV與 MPV市場間的空白。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUV油電跨界TJ Cruiser

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

推薦閱讀

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

「LEXUS IS轎跑」V8動力日本將謝幕停產！外觀、內裝升級更殺氣

「LEXUS IS轎跑」V8動力日本將謝幕停產！外觀、內裝升級更殺氣

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

430萬、台灣限量9台！瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣

430萬、台灣限量9台！瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣

最新文章

新Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣將上市2025-06-17

「LEXUS IS轎跑」V8動力日本將謝幕停產2025-06-17

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

法拉利最新特別版超跑只賣賽車手2025-06-17

台灣「TOYOTA最貴Yaris暴力鴨」將破220萬2025-06-16

瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣2025-06-16

特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光2025-06-16

三菱「油電小休旅」歐洲開賣對決TOYOTA神車2025-06-16

TOYOTA「放大版RAV4休旅」北美將回歸2025-06-16

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電2025-06-16

熱門文章

法拉利最新特別版超跑只賣賽車手2025-06-17

TOYOTA預告「全新油電休旅、7人座MPV」2025-06-14

「TOYOTA大空間休旅」推全新特仕車2025-06-14

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光2025-06-16

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電2025-06-16

瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣2025-06-16

FUSO商用車最高享23萬購車金2025-06-02

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

福斯史上最快Golf GTI正式公開2025-06-15

相關新聞

台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光！今年拚上路

特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光！今年拚上路

三菱「油電小休旅」歐洲開賣對決TOYOTA神車！油耗22.22km/L

三菱「油電小休旅」歐洲開賣對決TOYOTA神車！油耗22.22km/L

TOYOTA「放大版RAV4休旅」北美將回歸！轉型跑旅搭上全新油電

TOYOTA「放大版RAV4休旅」北美將回歸！轉型跑旅搭上全新油電

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

讀者迴響

熱門文章

法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

TOYOTA預告「全新油電休旅、7人座MPV」即將問世！新動力更省油

TOYOTA預告「全新油電休旅、7人座MPV」即將問世！新動力更省油

「TOYOTA大空間休旅」推全新特仕車！外觀配備升級折合新台幣187萬

「TOYOTA大空間休旅」推全新特仕車！外觀配備升級折合新台幣187萬

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光！今年拚上路

特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光！今年拚上路

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

430萬、台灣限量9台！瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣

430萬、台灣限量9台！瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣

FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！購車及夏季保養健檢專案開跑

FUSO商用車「扛霸升級計畫指定車型最高享23萬購車金」！購車及夏季保養健檢專案開跑

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366