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台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

▲小改款TOYOTA GR Yaris泰規開放訂車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲自排TOYOTA GR Yaris準車主肯定興奮！即將在第3季開始交車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年12月底改款新TOYOTA GR Yaris首發手排款，售價205萬起，而自排則稍晚推出，如今經銷商已有最新消息流出，自排款的暴力鴨GR Yaris預計最快第3季開始首批交付，售價恐來到220萬起跳。

▲小改款TOYOTA GR Yaris泰規開放訂車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲自排維持1.6升渦輪，動力相比手排輸出可能會下修調整。

《ETtoday車雲》日前就曾與台灣準車主粉絲取得自排TOYOTA GR Yaris訂單消息，如今經銷商已在最後的訂單確認，去年沒登台的自排款GR Yaris將在今年第3季交車，不排除最快7月就能一睹自排GR Yaris，預估售價220萬起。

改款新TOYOTA GR Yaris除了帶來新的外觀、內裝優化設計，亮點就屬首度新增的8速自排變速箱系統，引擎與手排款相當，手排以1.6升3缸渦輪引擎可輸出280匹馬力、39.8公斤米扭力，至於自排為了車測油耗，在動力上可能會有下修調整。

▲小改款TOYOTA GR Yaris泰規開放訂車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲預期配有TSS 3.0系統。

底盤電控系統方面，GR-FOUR四驅系統也經過重新調整，能帶來Normal、Gravel與Track等模式切換，其中後者能自動調整前驅、四驅或後驅的扭力分配，另外還新增針對油門反應與EPS靈敏度調整的3段駕駛模式，自排預期也會導入TSS 3.0系統。

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關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR Yaris暴力鴨

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