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TOYOTA預告「全新油電休旅、7人座MPV」即將問世！新動力更省油

▲廣汽豐田預告將為下一代Highlander、Sienna搭載全新油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田預告將為下一代Highlander、Sienna搭載全新油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

目前TOYOTA擁有成熟的油電、PHEV兩種電氣化技術，而在近來的大陸科技日活種中，廣汽豐田宣布將在下一代Highlander、Sienna帶來全新第3種油電選擇，不僅省油節能更出色，更具備長效的純電行駛能力。

▲廣汽豐田預告將為下一代Highlander、Sienna搭載全新油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第3種油電技術趨近於電動車，燃油引擎作為供電增程使用。

廣汽豐田預告推出全新的增程式電動技術（REEV），這延續並補足傳統油電混合（HEV）與插電式混動（PHEV）兩大路線，成為第三條混合動力發展策略。增程式電動技術（REEV）有點接近Nissan e-Power原理，REEV動力仰賴電動馬達電力行駛，而燃油引擎則作為供電發電增程使用，也就表示新車可長時間具備純電行駛能力。

▲廣汽豐田預告將為下一代Highlander、Sienna搭載全新油電系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Highlander、Sienna將在大陸市場首發。

此外，大陸廣汽豐田工程師更表示，下一代Highlander、Sienna將由大陸主導開發，針對本地通勤與長途行駛需求進行最佳化調校。此外，這兩款新車將基於廣汽豐田最新新能源平台，可兼容HEV、PHEV 與 REEV 三種動力配置。

廣汽豐田計畫透過三系統並行（HEV、PHEV、REEV），並助力其於2030年達成新能源車型佔比80％目標。此外，持續與AI系統開發合作，將為大陸消費者提供更智慧、環保、定制化的出行方案。

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