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BMW「最強量產休旅」新年式亮相！取消入門款、充電再升級

▲影片來源：BMW M

記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠近日針對XM（G09）推出新年式更新，除了淘汰入門車型、全車系縮編成2款（XM、XM Label）外，動力部分皆採用V8 PHEV插電式油電，預計在本周的Le Mans 24小時耐久賽中亮相。

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW XM新年式更新，取消入門車型，皆採4.4升V8插電式油電動力。（圖／翻攝自BMW，以下同）

新年式BMW XM動力由4.4升雙渦輪V8引擎（585匹）、19.2kWh電池、以及與8速M Steptronic自排變速箱整合的197匹電動馬達組成，具有綜效馬力748匹／102公斤米扭力，也是目前BMW M最強悍的量產車型，靜止加速破百只要3.8秒、極速290km／h。

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲新XM提供金屬藍塗裝、雙腎形格柵飾板，歐規車型也標配22吋輪圈。

新BMW XM Label也提供更多客製化內容，包括Frozen Tanzanite Blue metallic金屬藍塗裝、BMW M雙腎形格柵飾板，歐規車型也標配22吋雙幅式922 M Bicolour輕量化輪圈，取代先前的21吋，另外也可選配最大至23吋。

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲新XM內裝也提供Night Blue Merino真皮皮革鋪陳，並且升級充電功率至11kW。

座艙則採客製化Night Blue藍色Merino真皮皮革為主，另外也提供黑色／咖啡色內裝搭配。另外原廠也針對XM Label的充電功率進行提升，可提供11kW AC交流功率。目前新XM Label德國售價自183,400歐元起（折合新台幣約625萬）。

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲目前XM Label德國售價自183,400歐元起（折合新台幣約625萬）。

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