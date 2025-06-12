KIA「電動廂型車PV5」南韓開始預售！5人座＆貨車版同步接單中

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 日前宣布品牌旗下首款電動化專用商用車 - PV5 正式在韓國市場展開預售。依車型不同，PV5 售價為 4,200 萬至 4,709 萬韓元 (未含電動車稅賦優惠與政府補助)，首波上市車型包含 5 人座的「PV5 Passenger」與擁有擴大載貨空間的「PV5 Cargo Long」。在適用補助後，實際售價將可能落在乘用版 3,500 至 3,900 萬韓元之間、商用版則落在 2,500 至 2,900 萬韓元。

PV5 基於專為 PBV（Purpose Built Vehicle）打造的 E-GMP.S 平台開發，車體採用高度模組化設計，可因應乘載人員、貨物種類與使用場景的差異。5 人座乘用版本強調靈活座椅配置與寬敞後艙空間，貨車版本則提供最大達 4,420 公升的裝載能力，適配多樣商業需求。此外，兩款車型皆採用 71.2kWh 或 51.5kWh 鋰電池模組，對應不同續航里程與成本結構。

為強化實用性與節能表現，PV5 導入 i-Pedal 3.0 單踏板駕駛功能，以及根據道路與前車狀況自動調節的智能動能回收系統。車體結構方面則採用高剛性鋼材與前端多重框架設計，搭配 7 具安全氣囊與多項 ADAS 駕駛輔助系統，確保行車安全無虞。此外，即便具備商用外型，PV5 在空氣力學設計上也下足功夫，貨車型號風阻係數僅 0.28，對於續航提升頗有助益。配件部分，乘用版本可選購車宿平整化地板與 LED 尾門燈等戶外套件，商用版本則提供 L-Track 貨櫃固定組與收納擴充配件。未來還將陸續推出露營車、冷藏車等多元車型，進一步拓展品牌在多功能電動車市場的佈局。

隨著 PV5 在韓國市場正式展開預售，Kia 不僅展示了在電動商用車領域的技術實力，更透過模組化設計與多元應用潛力，為未來 PBV 市場奠定穩固基礎。無論是商務運輸、戶外休旅，抑或專業用途，PV5 的登場皆預示著電動化商用車邁向更高效、靈活且永續的新階段。