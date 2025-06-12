ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA「電動廂型車PV5」南韓開始預售！5人座＆貨車版同步接單中

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 日前宣布品牌旗下首款電動化專用商用車 - PV5 正式在韓國市場展開預售。依車型不同，PV5 售價為 4,200 萬至 4,709 萬韓元 (未含電動車稅賦優惠與政府補助)，首波上市車型包含 5 人座的「PV5 Passenger」與擁有擴大載貨空間的「PV5 Cargo Long」。在適用補助後，實際售價將可能落在乘用版 3,500 至 3,900 萬韓元之間、商用版則落在 2,500 至 2,900 萬韓元。

多元版本陸續登場　Kia PV5 展開韓國市場預售

PV5 基於專為 PBV（Purpose Built Vehicle）打造的 E-GMP.S 平台開發，車體採用高度模組化設計，可因應乘載人員、貨物種類與使用場景的差異。5 人座乘用版本強調靈活座椅配置與寬敞後艙空間，貨車版本則提供最大達 4,420 公升的裝載能力，適配多樣商業需求。此外，兩款車型皆採用 71.2kWh 或 51.5kWh 鋰電池模組，對應不同續航里程與成本結構。

多元版本陸續登場　Kia PV5 展開韓國市場預售

多元版本陸續登場　Kia PV5 展開韓國市場預售

為強化實用性與節能表現，PV5 導入 i-Pedal 3.0 單踏板駕駛功能，以及根據道路與前車狀況自動調節的智能動能回收系統。車體結構方面則採用高剛性鋼材與前端多重框架設計，搭配 7 具安全氣囊與多項 ADAS 駕駛輔助系統，確保行車安全無虞。此外，即便具備商用外型，PV5 在空氣力學設計上也下足功夫，貨車型號風阻係數僅 0.28，對於續航提升頗有助益。配件部分，乘用版本可選購車宿平整化地板與 LED 尾門燈等戶外套件，商用版本則提供 L-Track 貨櫃固定組與收納擴充配件。未來還將陸續推出露營車、冷藏車等多元車型，進一步拓展品牌在多功能電動車市場的佈局。

多元版本陸續登場　Kia PV5 展開韓國市場預售

多元版本陸續登場　Kia PV5 展開韓國市場預售

隨著 PV5 在韓國市場正式展開預售，Kia 不僅展示了在電動商用車領域的技術實力，更透過模組化設計與多元應用潛力，為未來 PBV 市場奠定穩固基礎。無論是商務運輸、戶外休旅，抑或專業用途，PV5 的登場皆預示著電動化商用車邁向更高效、靈活且永續的新階段。

多元版本陸續登場　Kia PV5 展開韓國市場預售

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞PV5電動貨車商用車廂型車汽車新車麵包車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸要心碎了】枕頭下李洙赫照片被媽調換！2歲女兒拿起見爸照：這個不帥

推薦閱讀

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

最新文章

KIA電動廂型車PV5南韓開始預售2025-06-12

別克首款電動車上市僅2年就推改款2025-06-12

1698萬起義大利手工超跑登台2025-06-12

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市2025-06-12

小米SU7 Ultra刷紐柏林最速紀錄2025-06-12

Gogoro最新綠牌車EZZY上市2025-06-12

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款2025-06-12

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油2025-06-12

全新「賓士GLC電動休旅」9月發表2025-06-12

熱門文章

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款2025-06-12

KIA電動廂型車PV5南韓開始預售2025-06-12

別克首款電動車上市僅2年就推改款2025-06-12

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅2025-06-10

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸2025-06-12

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市2025-06-11

「Nissan全新轎跑房車」曝光2025-06-08

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油2025-06-12

台灣賓士「2款入門休旅」新年式流出2025-06-11

相關新聞

別克首款電動車「上市僅2年就推改款」！Electra E5升級版大陸開賣

別克首款電動車「上市僅2年就推改款」！Electra E5升級版大陸開賣

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

17家重點車企「支付帳期不超60天」　陸工信部：促進產業健康發展

17家重點車企「支付帳期不超60天」　陸工信部：促進產業健康發展

小米SU7 Ultra「刷新綠色地獄最速紀錄」！靠市售版＋賽道套件達成

小米SU7 Ultra「刷新綠色地獄最速紀錄」！靠市售版＋賽道套件達成

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

KIA「電動廂型車PV5」南韓開始預售！5人座＆貨車版同步接單中

KIA「電動廂型車PV5」南韓開始預售！5人座＆貨車版同步接單中

別克首款電動車「上市僅2年就推改款」！Electra E5升級版大陸開賣

別克首款電動車「上市僅2年就推改款」！Electra E5升級版大陸開賣

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366