小米SU7 Ultra「刷新綠色地獄最速紀錄」！靠市售版＋賽道套件達成

圖文／7Car 小七車觀點

小米汽車於 2025 年 6 月 11 日宣布旗下高性能純電轎跑 SU7 Ultra 在德國紐柏林北環賽道創下全新紀錄，締造 7 分 04.957 秒的單圈成績，成為目前該賽道「最快純電行政轎車」的持有者。此次成績來自搭載選配賽道套件的市售版本，並非概念車或特規車型，使這項紀錄更具參考價值與市場意義。

SU7 Ultra 的亮眼表現，離不開其強調性能導向的技術核心。車輛配備小米自研的三項關鍵電動技術 — 電動馬達、動力電池與電控系統，搭配三馬達佈局，包含兩具 V8s 與一具 V6s 電動馬達，綜效輸出高達 1,548 匹馬力。根據官方數據，該車具備 0 至 100 公里加速低於 2 秒的實力，極速則突破 350 公里，性能指標直逼頂尖超跑。

能在極具挑戰性的紐柏林北環賽道創下佳績，不僅考驗馬力與加速，更是對車輛整體散熱、耐久與底盤協調性的全面檢驗。小米指出，該成績的背後，是對技術成熟度與產品品質的不斷打磨，也展現其電動車在高負載環境下的穩定表現與可靠性。

除了刷新紀錄，小米也進一步深化與紐柏林賽道的合作，成為賽道的高級合作夥伴，並加入業界測試聯盟（Industry Pool）。值得一提的是，賽道中的某一彎道已命名為「Xiaomi Curve」，象徵雙方合作關係的新里程碑。未來，小米將持續利用該賽道作為技術驗證場域，推動電動車性能與可靠性的進一步突破。